Тренд 90-х: Леся Никитюк отказалась от блонда и кардинально сменила прическу

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк попрощалась со своей "визиткой" – "кукольным" блондом. Артистка сменила цвет волос на более темный, но не захотела однотонности.

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Пряди у лица остались светлыми, а остальная шевелюра теперь каштанового оттенка. На образ Никитюк-шатенки уже успели отреагировать в Instagram ее поклонники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ведущая решила поддержать тренд 90-х на осветленные пряди у лица. Такая покраска визуально придает молодости и "свежести" коже, а самым известным популяризатором тенденции считают Дженнифер Энистон, которая сыграла Рэйчел в сериале "Друзья".

Новый образ украинки оценили ее фанаты и звездные друзья. Среди них: блогерши Даша Квиткова и Таня Парфильева, актрисы Наталья Денисенко и Виктория Булитко, повар Владимир Ярославский и другие.

"Вау", "Очень красиво", "Ну что за красотка", "Почему не звучит воздушная тревога? Здесь такая ракета", "Красотуля", "Идеально", "Шикарно", "Очень подходит", – прокомментировали подписчики Никитюк.

Знаменитость позировала, стоя у зеркала. Она играла волосами на камеру, чтобы показать новый оттенок и естественный перелив между блондом и шатеном.

Напомним, что Леся Никитюк не в первый раз экспериментирует с волосами. Раньше она наращивала пряди, делала челку и тонировалась, но ее блонд оставался неизменным.

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