Умерла в госпитале: на 85-м году жизни не стало звезды фильма 'Брюс Всемогущий' Салли Киркленд

Американская актриса Салли Киркленд, известная по ролям в фильмах "Анна" и "Брюс Всемогущий", умерла во вторник, 11 ноября, в возрасте 84 лет. Об этом сообщил ее агент Майкл Грин.

В NBC News отмечают, что по его словам, актриса ушла из жизни утром в госпитале (медицинское учреждение для тяжелобольных людей с прогнозируемым летальным исходом) города Палм-Спрингс, штат Калифорния, США.

CNN пишет, что в этом году друзья Киркленд организовали сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы оплатить ее лечение. Как отмечалось, актриса имела четыре перелома – в шее, правом запястье и левом бедре. Во время выздоровления она перенесла серьезные инфекции, которые требовали госпитализации и длительной реабилитации.

Что известно об актрисе

Киркленд более 60 лет работала в актерстве и сыграла в десятках кино- и телепроектов. Она получила широкую известность после фильма "Анна" (1984), за который обзавелась "Золотым глобусом", награду Independent Spirit Awards и номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. В ленте она сыграла угасающую чехословацкую кинозвезду, которая пытается начать новую жизнь в Нью-Йорке.

Ее фильмография включает второстепенные роли в известных кинокартинах "Жало" (1973), "Какими мы были" с Барброй Стрейзанд (1973), "JFK" Оливера Стоуна (1991) и популярной комедии "Брюс Всемогущий" (2003), где партнером по съемочной площадке стал Джим Керри.

Киркленд родилась 31 октября 1941 года в Нью-Йорке в семье редактора модных журналов Vogue и Life. Ее крестной была актриса Шелли Уинтерс, а актерское мастерство она изучала у известного педагога Ли Страсберга. В 1960-х Киркленд входила в круг деятелей Энди Уорхола, появившись в его экспериментальном фильме "13 самых красивых женщин" (1964).

В 1962 году она дебютировала на театральной сцене Нью-Йорка, а впоследствии стала первой актрисой, которая появилась обнаженной перед публикой на театральных подмостках. На протяжении 1970-х и 1980-х Киркленд активно снималась в кино. Ее последней работой стала короткометражка "Калли", снятая в 2025 году.

Кроме актерства, Киркленд занималась преподаванием драматического искусства, практиковала йогу и рисование. Она была министрантом в Церкви духовного внутреннего осознания.

