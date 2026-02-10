Блогера Богдану Гончарук разоблачили на заработке из России и Беларуси во время войны: как она выводит 'грязные' деньги и что ей за это будет

Вокруг украинского блогера Богданы Гончарук разгорелся громкий скандал, поскольку выяснилось, что она совсем не чурается зарабатывать средства из России и Беларуси во время большой войны. В сети обнародовали ролик, где интернет-деятельница, которая называет себя "духовным миллионером", рассказывает о "грязных" доходах и схемах вывода денег.

Запись-разоблачение с соответствующими голосовыми сообщениями появилась в Telegram-канале Богдана Беспалова. На видео можно услышать, как Гончарук дает советы по выводу средств из РФ и Беларуси через третьих лиц.

"Оплата из России и Беларуси – у меня там есть два человека, которым я доверяю. У них есть карточки, на которые я перевожу средства, а затем трачу в России. А с белорусской карты мне выводят деньги на молдавскую. С российской карты я тоже знаю, как вывести на украинскую", – говорится в голосовом сообщении.

Как заявила Богдана Гончарук, она не имеет абсолютно никаких проблем в банках Украины из-за таких финансовых махинаций: "Я плачу налоги, у меня есть ФЛП. Я у них в зеленом списке, и они не смотрят карты моего физического лица. Я провожу все оплаты на физические карты на Monobank и ПриватБанк, а потом сразу снимаю деньги и меняю на валюту".

Реакция банков

Огласку возмутительной ситуации придали на платформе Threads. Один из пользователей обратился к представителям украинских банков, которые Богдана Гончарук вспомнила в голосовых сообщениях, и призвал отреагировать на ситуацию.

"Переслал в финансовый мониторинг. Кажется, на отказ в обслуживании она 100% наговорила", – отметил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

А в ПриватБанке на инцидент отреагировали так: "Доброе утро. Спасибо за сигнал. Отправили всю необходимую информацию в финмониторинг для проверки".

Предыдущий скандал с блогером

В 2025 году Богдана Гончарук выпустила онлайн-курс "Энергия изобилия", где посоветовала людям сосредотачивать внимание не на войне и постоянных обстрелах со стороны РФ, а мыслях о роскошной жизни. Она выдала: "С утра до вечера я думала о мире, богатстве, роскоши, путешествиях, покупках, славе и признании. А зачем думать о ракете, если в это время можно думать о богатстве, Мальдивах, больших деньгах, о том, как вы там кайфуете со своей семьей?".

О таких советах от Гончарук рассказал блогер Алексей Дурнев, который получил доступ к частному курсу, в одном из выпусков проекта Make Me Scam. "Духовная миллионерша" была совсем недовольна таким поступком инфлюенсера, поэтому даже начала угрожать ему судом.

"Сейчас продолжаются какие-то разборки в суде, где Гончарук хочет, чтобы я извинился перед ней, признал, что она настоящий духовный миллионер, что она выпустила 300 плюс миллионеров", – говорил Дурнев.

