Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия

Блогер-миллионик Татьяна Коряк, более известная как Корячка, обнародовала новое "пророчество", в котором назвала дату окончания военных действий в Украине и предсказала новые, вероятно вооруженные, конфликты в Европе. По словам инфлюенсерки, война в Украине завершится в марте 2026 года.

Как заявляет Коряк в "пророчестве", которое опубликовала в Instagram, этот месяц станет моментом окончания боевых действий, но подписание мирного договора якобы будет зависеть от избрания нового президента Украины после июльско-августовских выборов.

По ее словам, после окончания войны в Украине "мировая повестка" сосредоточится на новых горячих точках в Европе: конфликт с РФ, по прогнозу блогера, начнется сначала в Польше, а затем затронет часть Германии, Франции и Италии.

Она также отметила, что сферы влияния на мировую экономику якобы будут контролировать Дональд Трамп (президент США), Владимир Путин (диктатор РФ) и Си Цзиньпин (глава Китая). При этом Украина останется независимым государством, хотя ее законодательство будет значительно изменено.

""То есть она будет называться Украиной? Да. Это будет большое переделывание законодательных актов. Вы должны понять, что сейчас все будет меняться", – заявила она.

Корячка не ограничилась прогнозами относительно войн и политики. Она предупредила о возможных катаклизмах в мире: якобы частичное подтопление Венеции и севера Африки, шторм в Австралии и извержение вулкана в Японии с августа по сентябрь 2026 года. В то же время, по ее мнению, Дубай, Болгария и Ирландия останутся относительно безопасными зонами.

В частности, она якобы склоняется к теории о начале Третьей мировой войны, однако Украину называет безопасным местом.

Новые предсказания Корячки сразу вызвали шквал реакций в сети. В комментариях под видео одни подписчики поддерживают блогера и ее ченнелинг – эзотерическую практику получения информации от "высших умов", другие критикуют и советуют вернуться к здравому смыслу.

"Когда слышишь такой ответ, то уже веришь и астрологам, и нумерологам и экстрасенсам, и фиг знает кому".

"Я завидую вам и таким, как вы. Молодцы! Зарабатывать средства на пустом месте".

"Супер, марафоны по похудению уже были, теперь Таня – провидица. Молодец, все по потребностям масс".

"Надо дожить до 15 апреля и все будет налаживаться".

"Боже, что они курят? Как это можно нести в эфир?"

"А если приехать в Краматорск – то видения яснее! Здесь портал открыт ближе!"

"У женщины есть дети? Если да, то нужно внимание соцслужб. Потому что это же какая-то херня из-под лошади. Но дети не должны страдать".

В соцсети Threads реакция была еще более резкой:

"Корячка говорит, что в марте конец войны. Верите в ее предсказания? Мне очень странно".

"Когда я начну верить предсказаниям Корячки – можете принудительно положить меня в психбольницу".

"Она так говорит, как какой-то дед Штефан после перепоя".

"Не понятно только одно: почему психически больные люди ходят на свободе среди нормальных людей".

"А давно она из бодибилдера превратилась в провидицу?"

Это не первый скандал с участием блогера. В октябре 2025 года Корячка вместе с тарологом Юлией Левченко "напророчили" возможное разделение Украины, в частности оккупацию Одессы, Харькова и Николаева. Тогда сеть отреагировала критически, призывая СБУ проверить блогера, а некоторые пользователи называли такие предсказания российской пропагандой.

Сама Корячка на критику отреагировала саркастически. Она опубликовала видео, где делает "пророчества" на "картах таро" и демонстрирует средний палец как ответ на критику.

"Все друзья, х*рня. Расходимся. Не посадят Корячку за решетку. Что же такое", – комментировала блогерша.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сентябре 2025 года Коряк шокировала сеть роликом, где вместе с мужем и дочкой насмехается над украинским языком. Во время выполнения домашнего задания девочка читала текст на соловьином, делая очень много ошибок. Вместо того, чтобы помочь ребенку, родители смеялись и повторяют слова в искаженной манере, напоминая произношение бывшего премьера Николая Азарова, известного своим пренебрежительным и карикатурным отношением к украинскому.

