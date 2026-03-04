УкраїнськаУКР
русскийРУС

Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
5 минут
1,4 т.
Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия

Блогер-миллионик Татьяна Коряк, более известная как Корячка, обнародовала новое "пророчество", в котором назвала дату окончания военных действий в Украине и предсказала новые, вероятно вооруженные, конфликты в Европе. По словам инфлюенсерки, война в Украине завершится в марте 2026 года.

Видео дня

Как заявляет Коряк в "пророчестве", которое опубликовала в Instagram, этот месяц станет моментом окончания боевых действий, но подписание мирного договора якобы будет зависеть от избрания нового президента Украины после июльско-августовских выборов.

По ее словам, после окончания войны в Украине "мировая повестка" сосредоточится на новых горячих точках в Европе: конфликт с РФ, по прогнозу блогера, начнется сначала в Польше, а затем затронет часть Германии, Франции и Италии.

Она также отметила, что сферы влияния на мировую экономику якобы будут контролировать Дональд Трамп (президент США), Владимир Путин (диктатор РФ) и Си Цзиньпин (глава Китая). При этом Украина останется независимым государством, хотя ее законодательство будет значительно изменено.

Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия

""То есть она будет называться Украиной? Да. Это будет большое переделывание законодательных актов. Вы должны понять, что сейчас все будет меняться", – заявила она.

Корячка не ограничилась прогнозами относительно войн и политики. Она предупредила о возможных катаклизмах в мире: якобы частичное подтопление Венеции и севера Африки, шторм в Австралии и извержение вулкана в Японии с августа по сентябрь 2026 года. В то же время, по ее мнению, Дубай, Болгария и Ирландия останутся относительно безопасными зонами.

Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия

В частности, она якобы склоняется к теории о начале Третьей мировой войны, однако Украину называет безопасным местом.

Новые предсказания Корячки сразу вызвали шквал реакций в сети. В комментариях под видео одни подписчики поддерживают блогера и ее ченнелинг – эзотерическую практику получения информации от "высших умов", другие критикуют и советуют вернуться к здравому смыслу.

Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия
  • "Когда слышишь такой ответ, то уже веришь и астрологам, и нумерологам и экстрасенсам, и фиг знает кому".
  • "Я завидую вам и таким, как вы. Молодцы! Зарабатывать средства на пустом месте".
  • "Супер, марафоны по похудению уже были, теперь Таня – провидица. Молодец, все по потребностям масс".
Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия
  • "Надо дожить до 15 апреля и все будет налаживаться".
  • "Боже, что они курят? Как это можно нести в эфир?"
  • "А если приехать в Краматорск – то видения яснее! Здесь портал открыт ближе!"
  • "У женщины есть дети? Если да, то нужно внимание соцслужб. Потому что это же какая-то херня из-под лошади. Но дети не должны страдать".
Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия

В соцсети Threads реакция была еще более резкой:

  • "Корячка говорит, что в марте конец войны. Верите в ее предсказания? Мне очень странно".
  • "Когда я начну верить предсказаниям Корячки – можете принудительно положить меня в психбольницу".
  • "Она так говорит, как какой-то дед Штефан после перепоя".
  • "Не понятно только одно: почему психически больные люди ходят на свободе среди нормальных людей".
  • "А давно она из бодибилдера превратилась в провидицу?"
Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия
Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия

Это не первый скандал с участием блогера. В октябре 2025 года Корячка вместе с тарологом Юлией Левченко "напророчили" возможное разделение Украины, в частности оккупацию Одессы, Харькова и Николаева. Тогда сеть отреагировала критически, призывая СБУ проверить блогера, а некоторые пользователи называли такие предсказания российской пропагандой.

Сама Корячка на критику отреагировала саркастически. Она опубликовала видео, где делает "пророчества" на "картах таро" и демонстрирует средний палец как ответ на критику.

Блогер Корячка предсказала дату окончания военных действий и напугала, где в Европе вспыхнут конфликты: в сети разгорелась дискуссия

"Все друзья, х*рня. Расходимся. Не посадят Корячку за решетку. Что же такое", – комментировала блогерша.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сентябре 2025 года Коряк шокировала сеть роликом, где вместе с мужем и дочкой насмехается над украинским языком. Во время выполнения домашнего задания девочка читала текст на соловьином, делая очень много ошибок. Вместо того, чтобы помочь ребенку, родители смеялись и повторяют слова в искаженной манере, напоминая произношение бывшего премьера Николая Азарова, известного своим пренебрежительным и карикатурным отношением к украинскому.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe