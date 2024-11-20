'Битва за свет': Борис Джонсон в символической футболке поддержал Украину на 1001-й день большой войны

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Украину на 1001-й день большой войны. 60-летний политик оделся в футболку с символической надписью "Битва за свет".

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Соответствующим фото государственный деятель поделился на своей странице в соцсети X. Он предстал перед камерой в наряде из лимитированной коллекции отечественного бренда DAMIRLI, созданной в поддержку энергетиков, сил ПВО и спасателей ГСЧС.

"На 1001-й день этой войны основная борьба остается неизменной. Это борьба между великими украинскими идеалами свободы, демократии и независимости с одной стороны и жестокой и преступной агрессией Владимира Путина с другой. Горжусь тем, что ношу эту футболку с киевским дизайном. Слава Украине!" – написал политик.

Символическая фраза на футболке сейчас очень актуальна для Украины. После массированных ударов России по нашей энергетике начались масштабные обесточивания по всему государству. Отечественные специалисты вынуждены каждый день бороться за то, чтобы в домах украинцев был свет.

Борис Джонсон не в первый раз демонстрирует свою поддержку Украины. Вскоре после начала полномасштабной войны он обратился к гражданам нашего государства на соловьиной и отметил, что не может даже представить, что мы сейчас чувствуем, ведь все, что мы любим, разбито страной-агрессором Россией. Друг Украины неоднократно посещал нашу Родину, а на международной арене настаивал на усилении помощи.

Стоит отметить, что сегодня, 20 ноября, россияне в очередной раз показали свои "настоящие лица", поэтому посольство США в Киеве предупредило о вероятности мощного ракетного удара по Украине, ссылаясь на "конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке". В качестве превентивной меры дипломатическое представительство будет закрыто. Впоследствии такие же решения были приняты посольствами Испании, Италии и Греции.

Со своей стороны, источники OBOZ.UA в Силах обороны отметили, что громкие заявления представителей США являются в большей степени "специфической реакцией наших западных партнеров на устрашение российской пропаганды", обещавшей "ответ" РФ на решение Байдена о снятии ограничений на применение ATACMS.

Ранее OBOZ.UA рассказал о фото Бориса Джонсона, которые без слов доказывают его любовь к Украине.

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