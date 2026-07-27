"Порой эмоции берут верх". Юрий Горбунов откровенно высказался о непростом характере Стаса Боклана

Продюсер и телеведущий Юрий Горбунов откровенно рассказал о непростом характере народного артиста Украины Станислава Боклана, которого знает почти 30 лет. По его словам, эмоциональные споры между ними случаются и по сей день, однако касаются исключительно работы.

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В интервью OBOZ.UA Горбунов отметил, что слухи о непростом характере Боклана не беспочвенны. Но считает это вполне естественным для творческого человека.

"Да, говорят, что у него непростой характер. Но покажите мне творческого человека с простым характером. Конечно, он эмоционален. Бывает, мы можем поспорить, даже на повышенных тонах. Но это исключительно по поводу работы. Когда все хотят создать хорошую картину, без творческих споров не обойтись", – рассказал Горбунов.

Телеведущий добавил, что познакомился со Станиславом Бокланом еще почти три десятилетия назад, когда переехал в Киев из Ивано-Франковска. С тех пор их связывает не только совместная работа, но и дружеские отношения.

Несмотря на жаркие дискуссии на съемочной площадке, Горбунов очень ценит актера. По его словам, Боклан нередко предлагает творческие решения, о которых команда даже не догадывалась, а младшие коллеги внимательно прислушиваются к его советам. "Я очень ценю Стаса за его опыт. Иногда он подсказывает такие вещи, о которых мы даже не думали. Молодежь прислушивается к нему. Бывает, конечно, что эмоции берут верх, но я к этому отношусь спокойно", – подчеркнул продюсер.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Дарья Легейда, снимавшаяся в нескольких киноработах вместе с Бокланом, поделилась своим мнением о его работе на съемочной площадке. А также призналась, чем этот артист в реальной жизни отличается от своих персонажей.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что режиссер Тарас Ткаченко рассказал, почему на него обиделся Стас Боклан: "Это болезненный удар по самолюбию".

Полное интервью с Юрием Горбуновым читайте на OBOZ.UA тут.

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