Бесславный конец для Задорнова: как пришло в упадок "родовое гнездо" сатирика в Латвии и почему предсмертный звонок Зеленскому не спас его репутацию

Дом российского сатирика Михаила Задорнова в латвийской Юрмале, который он называл своей "родовой усадьбой", больше не существует. Новые владельцы полностью снесли усадьбу, а на ее месте построили современный двухэтажный коттедж.

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По данным российских медиа, они не захотели сохранить здание, которое ассоциировалось с артистом, известным своими антиукраинскими заявлениями и поддержкой российской агрессии.

Задорнов приобрел поместье в Юрмале еще в 1990 году. Именно там он проводил немало времени, принимал журналистов, друзей и представителей российского шоу-бизнеса. В доме было десять комнат, в том числе три спальни, две ванные комнаты и камин.

После смерти Задорнова в 2017 году недвижимость унаследовала его первая жена Велта Задорновая. Сначала жилье сдавали в аренду, а уже позже – продали.

Уже после покупки новые владельцы обратились в городскую думу с просьбой разрешить снести дом. Новый проект даже согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии, ведь он находится в зоне памятника градостроительства государственного значения. Как понятно, все разрешения были получены.

Теперь на месте дома стоит современный особняк, стоимость которого оценивается примерно в 3 млн евро.

Как Задорнов превратился в одного из самых ярых критиков Украины

До 2014 года Задорнов был одним из самых популярных российских юмористов и выступал в Украине. Однако после Революции достоинства его риторика резко изменилась.

Сатирик систематически высмеивал украинцев, Евромайдан, украинскую власть и стремление страны к европейской интеграции. Он заявлял, что "Украина войдет в историю как народ, который решил, что не хочет жить плохо, и стал жить еще хуже", шутил о вступлении Украины в ЕС, а также неоднократно повторял пропагандистские тезисы о событиях на Донбассе.

"В России украинских журналистов никто не берет в плен, мешки на головы не надевает. Хотя украинские журналисты говорят о России в гораздо более оскорбительном тоне, чем наши журналисты об Украине. В украинских СМИ Путина не раз сравнивали с Гитлером", – так звучала одна из его пропагандистских фраз.

Особое возмущение вызвали его слова после катастрофы малайзийского Boeing 777, сбитого над Донбассом в июле 2014 года. Во время одного из выступлений он цинично "пошутил", что самолет "упал, потому что был тяжелее воздуха", фактически высмеяв трагедию, унесшую жизни 298 человек.

Кроме того, Задорнов поддержал незаконную аннексию Крыма Россией и подписал письмо в поддержку диктатора Владимира Путина. После этого ему запретили въезд в Украину.

Перед смертью неожиданно позвонил Зеленскому

За несколько месяцев до смерти Задорнов сделал неожиданный шаг. По воспоминаниям журналиста Дмитрия Гордона, сатирик попросил у него номер Владимира Зеленского, который тогда еще был руководителем студии "Квартал 95".

Задорнов признался, что посмотрел "Слугу народа" и другие работы "Квартала 95" и хотел лично выразить восхищение украинскому артисту.

Позже сам Зеленский вспоминал, что был искренне удивлен этим звонком. По его словам, сатирик поблагодарил его за творчество и сказал, что считает: "В принципе, вы уже все сделали". Будущий президент признался, что такой разговор стал для него неожиданностью.

"Я помню этот момент, мне действительно было очень приятно. Он сказал такую фразу… "Я хочу вам поблагодарить, мы с вами незнакомы, мне дал контакт Дима, и я хочу вам поблагодарить за то, что вы сделали, за "Слугу народа". Я считаю, что в принципе вы уже все сделали". Я, конечно, был озадачен. Мне было очень приятно", – вспоминал Зеленский.

Напомним, Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года после борьбы с опухолью головного мозга. Ему было 69 лет.

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