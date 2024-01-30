Бенджамин Баттон? Как Брэду Питту удается в 60 лет выглядеть на 40. Фото

В декабре 2008-го года состоялась премьера фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона". В ней говорится о мужчине, который родился с внешностью и состоянием здоровья 85-летнего старика, а с возрастом магическим образом омолаживался – его кожа восстанавливала эластичность, с волос сходила седина, а физические показатели улучшались.

Видео дня

Главную роль в ленте сыграл американский актер Брэд Питт. Сейчас ему 60. И, похоже, он решил воспользоваться услугами пластической хирургии, чтобы частично "повторить" путь своего персонажа. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

Первые бьюти-манипуляции

Поскольку работа актера требует активной мимики лица, на щеках и широком лбу 30-летнего Брэда начали появляться первые морщинки, которые с годами становились глубже. Приблизительно до 40 его не интересовали пластические операции и уколы красоты. А дальше, вероятно, из-за высоких запросов к звездам касательно внешности он начал посещать косметологов.

В апреле 2003-го мужчина появился на мероприятии Friends Finding A Cure с едва заметными морщинами, что свидетельствует о бланшировании мягким филлером и шлифовке лица. Вскоре после этого актер сделал отопластику, чтобы скорректировать форму оттопыренных ушей.

Думаете, он на этом остановился? Нет! У Брэда от природы не хватает объема в средней части щек. Если с этим ничего не делать, то лицо с возрастом начинает "ползти" вниз. Чтобы этого не произошло, он для "эффекта подтяжки" приблизительно до 60-ти лет использовал филеры. Правда, не всегда удачно... Так, в 2014-м актер посетил 86-ю церемонию вручения премии "Оскар" и нарвался на критику из-за того, что от ботулотоксина его лицо выглядело раздутым.

С легкой руки пластического хирурга...

В начале 2024-го года в сети стало вирусным видео, где бывший врач Национальной службы здравоохранения доктор Джонни Беттеридж предположил, что актер тайно сделал подтяжку лица, которая может стоить более 100 000 фунтов стерлингов (примерно 4 802 668 грн).

Специалист сравнил фотографию Брэда Питта, сделанную на церемонии вручения премии "Оскар" в 2020-м году, с фотографией из Уимблдона в 2023-м. По его словам, на первой у звезды видны "нормальные признаки старения": глубокие статические линии, потеря объема в зоне глаз и средней части лица, а также дряблая кожа в нижней части лица. В то время как на второй заметно, что актер "помолодел": "Если посмотреть со стороны на его профиль, вы можете увидеть, что изменение контура нижней части лица действительно впечатляет. И можно сказать, что это связано с подтяжкой лица, посмотрев на его шрам".

Вполне возможно, что на этот шаг актер решился, чтобы выглядеть молодо рядом со своей новой избранницей – 31-летней фитнес-тренером Инес де Рамон. Пара встречается уже около года, а их отношения становятся все крепче.

После того, как видео Джонни Беттериджа стало популярным, с ним пообщались журналисты The Sun. В интервью врач заметил: "Невозможно добиться такой степени подтяжки лица и контура, особенно в средней и нижней части лица, нехирургическими методами. Кроме того, после подтяжки лица часто остается шрам на мочке уха: разумный ход, который позволяет людям хранить в секрете тот факт, что они сделали фейслифтинг". Что на это сказали представители Брэда Питта? Они отказались от комментариев. Возможно, со временем актер сам опровергнет или подтвердит эту информацию.

А пока реальные и диванные эксперты пытаются найти следы от операции, предлагаем посмотреть на свежие фото кинозвезды. Его папарацци заметили во Флориде во время съемок в фильме о гонках Формулы-1 – Apex.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти звездах, которые пластическими операциями изменили себя до неузнаваемости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!