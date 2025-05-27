Бейонсе вышла на сцену в роскошной шубе украинского бренда: ее назвали иконой стиля. Видео

Американская певица Бейонсе в очередной раз показала свою приверженность к украинским дизайнерам. Во время недавнего концерта в Нью-Йорке она появилась на сцене в эффектной длинной шубе из искусственного меха от бренда Cultnaked, основанного львовянкой Мэри Фуртас.

Видео дня

Пользователи сети назвали звезду "иконой стиля" за удачное сочетание современного глема со стилистикой дикого Запада. Видео с образом Бейонсе появилось в Instagram.

Шуба из искусственного меха имеет расслабленный крой и вместительные накладные карманы – именно такое сочетание практичности и шика любит Бейонсе. К образу певица добавила кожаный жакет с крупной серебристой пряжкой, высокие сапоги с бахромой и ковбойскую шляпу глубокого коричневого цвета. В итоге получился выразительный образ в стиле cowgirl, который идеально дополнил атмосферу ее шоу.

Стоимость шубы на официальном сайте бренда – 59 000 гривен (1430 долларов), однако версия верхней одежды, которую носила поп-дива была несколько удлиненной.

Певица все чаще появляется в нарядах made in Ukraine. И действительно, за последние годы она уже не раз выбирала вещи украинских дизайнеров: шляпы от Ruslan Baginskiy, костюмы от Frolov, а теперь – шуба от Cultnaked.

Бренд Cultnaked был создан в 2017 году и начинал с небольшого цеха во Львове. Его основательница, дизайнер Мэри Фуртас, постепенно превратила Cultnaked в международно узнаваемую марку, которая сочетает актуальные модные тренды со смелой сексуальностью и комфортом.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский бренд одел Бейонсе и ее 12-летнюю дочь для исторического выступления в перерыве рождественского матча NFL. Для особенного выступления в родном городе Хьюстон Бейонсе выбрала светлый ковбойский образ.

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