Бейонсе вышла на сцену в роскошной шубе украинского бренда: ее назвали иконой стиля. Видео
Американская певица Бейонсе в очередной раз показала свою приверженность к украинским дизайнерам. Во время недавнего концерта в Нью-Йорке она появилась на сцене в эффектной длинной шубе из искусственного меха от бренда Cultnaked, основанного львовянкой Мэри Фуртас.
Пользователи сети назвали звезду "иконой стиля" за удачное сочетание современного глема со стилистикой дикого Запада. Видео с образом Бейонсе появилось в Instagram.
Шуба из искусственного меха имеет расслабленный крой и вместительные накладные карманы – именно такое сочетание практичности и шика любит Бейонсе. К образу певица добавила кожаный жакет с крупной серебристой пряжкой, высокие сапоги с бахромой и ковбойскую шляпу глубокого коричневого цвета. В итоге получился выразительный образ в стиле cowgirl, который идеально дополнил атмосферу ее шоу.
Стоимость шубы на официальном сайте бренда – 59 000 гривен (1430 долларов), однако версия верхней одежды, которую носила поп-дива была несколько удлиненной.
Певица все чаще появляется в нарядах made in Ukraine. И действительно, за последние годы она уже не раз выбирала вещи украинских дизайнеров: шляпы от Ruslan Baginskiy, костюмы от Frolov, а теперь – шуба от Cultnaked.
Бренд Cultnaked был создан в 2017 году и начинал с небольшого цеха во Львове. Его основательница, дизайнер Мэри Фуртас, постепенно превратила Cultnaked в международно узнаваемую марку, которая сочетает актуальные модные тренды со смелой сексуальностью и комфортом.
Ранее OBOZ.UA писал, что украинский бренд одел Бейонсе и ее 12-летнюю дочь для исторического выступления в перерыве рождественского матча NFL. Для особенного выступления в родном городе Хьюстон Бейонсе выбрала светлый ковбойский образ.
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