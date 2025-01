Автор хитов 'Стефанія' и Teresa & Maria спродюсировал песню для участника Нацотбора на Евровидение из Ирландии

Уроженец поселка Донегал, Ирландия, Adgy с особенной песней сразится за возможность представить Ирландию на Евровидении 2025, финал которого состоится 17 мая. В создании его конкурсного трека в Нацотборе принимал участие украинский продюсер Иван Клименко.

Иван Клименко – автор хитов Евровидения нескольких лет: Teresa & Maria, которую исполняли Jerry Heil и alyona alyona в 2024-м, и "Стефания" от хип-хоп-группы Kalush Orchestra в 2022-м. Adgy будет выступать на ирландском Нацотборе 2025 с треком Run into the Night, релиз которого состоялся 22 января.

Его уже успели назвать "кельтским поп-гимном", хотя официально был опубликован только фрагмент трека. Еще до релиза артисту удалось попасть в финал Нацотбора в Ирландии.

Adgy, ранее выступавший на местном Нацотборе на Евровидение 2023 с песней Too Good For Your Love, после конкурса сосредоточился на развитии своего стиля и вернулся в Лондон, где создавал музыку в течение последнего года. Вдохновение для новой работы он черпает из своих корней в регионе Донегал-Гелтахт, сочетая традиции и современное звучание, сообщает телекомпания RTÉ.

У певца есть значительный музыкальный опыт: его треки уже набрали более 12 миллионов прослушиваний, а он сам сотрудничает с Universal Music Group и Spirit BMG.

Известно, что в финале ирландского Нацотбора на Евровидение 2025 примет участие 6 участников. Представитель страны будет определен 7 февраля.

