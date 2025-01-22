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Автор хитов "Стефанія" и Teresa & Maria спродюсировал песню для участника Нацотбора на Евровидение из Ирландии

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,2 т.
Автор хитов 'Стефанія' и Teresa & Maria спродюсировал песню для участника Нацотбора на Евровидение из Ирландии

Уроженец поселка Донегал, Ирландия, Adgy с особенной песней сразится за возможность представить Ирландию на Евровидении 2025, финал которого состоится 17 мая. В создании его конкурсного трека в Нацотборе принимал участие украинский продюсер Иван Клименко.

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Иван Клименко – автор хитов Евровидения нескольких лет: Teresa & Maria, которую исполняли Jerry Heil и alyona alyona в 2024-м, и "Стефания" от хип-хоп-группы Kalush Orchestra в 2022-м. Adgy будет выступать на ирландском Нацотборе 2025 с треком Run into the Night, релиз которого состоялся 22 января.

Его уже успели назвать "кельтским поп-гимном", хотя официально был опубликован только фрагмент трека. Еще до релиза артисту удалось попасть в финал Нацотбора в Ирландии.

Adgy, ранее выступавший на местном Нацотборе на Евровидение 2023 с песней Too Good For Your Love, после конкурса сосредоточился на развитии своего стиля и вернулся в Лондон, где создавал музыку в течение последнего года. Вдохновение для новой работы он черпает из своих корней в регионе Донегал-Гелтахт, сочетая традиции и современное звучание, сообщает телекомпания RTÉ.

У певца есть значительный музыкальный опыт: его треки уже набрали более 12 миллионов прослушиваний, а он сам сотрудничает с Universal Music Group и Spirit BMG.

Известно, что в финале ирландского Нацотбора на Евровидение 2025 примет участие 6 участников. Представитель страны будет определен 7 февраля.

Автор хитов "Стефанія" и Teresa & Maria спродюсировал песню для участника Нацотбора на Евровидение из Ирландии

Ранее OBOZ.UA писал, что Молдова решила отказаться от участия на Евровидении 2025 после того, как объявила финалистов. По их словам, такое решение было принято из-за недостаточного количества финансирования мероприятия и снижения уровня заинтересованности артистов в нем.

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