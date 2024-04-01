Артем Пивоваров получил первый 'Золотий плейлист України': что это за премия и чем особенна песня 'Дежавю'

Украинский певец Артем Пивоваров стал первым артистом, получившим музыкальную премию "Золотий плейлист України" с одной из наиболее популярных песен "Дежавю". Ее создали в 2024 году специально для того, чтобы поддержать украинских исполнителей.

Организаторы премии отмечают, что подобные награды получат еще несколько исполнителей, которых прослушивали больше всего на радиостанциях и стриминг-сервисе Spotify. Песню "Дежавю" воспроизвели более 500 тыс. раз на радио и более 5 млн раз на аудиоплатформе. Об этом сообщила OBOZ.UA пресс-служба "Золотого плейлиста України".

Трек "Дежавю" был представлен еще в июле 2020 года сначала на русском языке, а уже впоследствии на украинском. На YouTube клип уже имеет 66 млн просмотров и до сих пор не теряет популярности. Как утверждает певец, песня "характеризует долгий путь артиста, состоящий из взлетов и падений, с верой в себя и свою музыку, которая объединяет, мотивирует и вдохновляет стихийных с каждым годом все больше и больше".

Пресс-служба "Золотий плейлист України" сообщает: "Количество наград в этом году зависит только от таланта артистов и работы их команды. Главная цель – стимул и поддержка создания украинской музыки".

В частности, основала соответствующую премию радиостанция "Хіт FM" и музыкальное издательство TAVR Records с поддержкой канала М1 и Всеукраинской ассоциации музыкальных событий UAME.

Как сообщал OBOZ.UA, Артем Пивоваров попал в номинанты на победу в Национальной музыкальной премии "YUNA 2024" в категориях "Найкращий альбом" с доробком "Твої вірші, мої ноти (part 1)", "Найкращий виконавець" и "Найкраща пісня" с треком "Маніфест".

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