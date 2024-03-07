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Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
54
Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

В четверг, 7 марта, престижная премия YUNA 2024 года объявила своих номинантов. Сама церемония должна состояться в марте, но точная дата еще неизвестна. Как отмечают организаторы премии, награждение этого года планировали отменить, но важность музыки во время войны не позволила это сделать.

В список номинантов попали авторы и их песни, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Как сообщили организаторы премии во время трансляции в YouTube, в этом году победители будут только в девяти категориях.

Лучший альбом

  • CHEEV – Noir
  • Джамала – QIRIM
  • Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти (part 1)"
  • Ziferblat – "Перетворення"
Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

Лучший исполнитель

  • Max Barskih
  • SHUMEI
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров
Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

Лучший дуэт/коллаборация

  • KOLA & ADAM – "Зорепади"
  • MamaRika & KOLA – "Люди"
  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA – "Порічка"
  • Океан Ельзи & KOLA – "Коли ми двоє"
Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

Лучшая исполнительница

  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • Klavdia Petrivna
  • KOLA
  • ZLATA OGNEVICH
Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

Лучший видеоклип

  • DANTES – "Чуєш"
  • Max Barskih – Rich
  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – "Буревіями"
  • Антитіла – "Фортеця Бахмут"
Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

Лучшая поп-группа

  • KADNAY
  • Kalush Orchestra
  • KAZKA
  • Latexfauna
  • TVORCHI
Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

Открытие года

  • ADAM
  • ENLEO
  • Klavdia Petrivna
  • Максим Бородін
  • Ziferblat
Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

Лучшая рок-группа

  • KOZAK SYSTEM
  • THE HARDKISS
  • Антитіла
  • Без обмежень
  • Жадан і Собаки
Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

Лучшая песня

  • Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA – "Порічка"
  • Антитіла – "Фортеця Бахмут"
  • Артем Пивоваров – "Маніфест"
Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

Интересно то, что у KOLA есть немало шансов на победу хоть в одной из трех категорий, в которых она представлена. В номинации "Лучший дуэт/коллаборация" певица заняла аж 4 из 5 претендентских мест.

Церемонию награждения планируется провести в офлайн-формате, но окончательный вариант, как отмечает оргкомитет, будет зависеть от военной ситуации в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал о награждении культурной премией "Лірум" загадочной певице Klavdia Petrivna в номинации "Дебют года". Но вместо нее на сцене оказалась Маша Кондратенко, автор "Ваньки-встаньки", что создало незаурядный резонанс в сети.

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