Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию
В четверг, 7 марта, престижная премия YUNA 2024 года объявила своих номинантов. Сама церемония должна состояться в марте, но точная дата еще неизвестна. Как отмечают организаторы премии, награждение этого года планировали отменить, но важность музыки во время войны не позволила это сделать.
В список номинантов попали авторы и их песни, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Как сообщили организаторы премии во время трансляции в YouTube, в этом году победители будут только в девяти категориях.
Лучший альбом
- CHEEV – Noir
- Джамала – QIRIM
- Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти (part 1)"
- Ziferblat – "Перетворення"
Лучший исполнитель
- Max Barskih
- SHUMEI
- YAKTAK
- Артем Пивоваров
Лучший дуэт/коллаборация
- KOLA & ADAM – "Зорепади"
- MamaRika & KOLA – "Люди"
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA – "Порічка"
- Океан Ельзи & KOLA – "Коли ми двоє"
Лучшая исполнительница
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- Klavdia Petrivna
- KOLA
- ZLATA OGNEVICH
Лучший видеоклип
- DANTES – "Чуєш"
- Max Barskih – Rich
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – "Буревіями"
- Антитіла – "Фортеця Бахмут"
Лучшая поп-группа
- KADNAY
- Kalush Orchestra
- KAZKA
- Latexfauna
- TVORCHI
Открытие года
- ADAM
- ENLEO
- Klavdia Petrivna
- Максим Бородін
- Ziferblat
Лучшая рок-группа
- KOZAK SYSTEM
- THE HARDKISS
- Антитіла
- Без обмежень
- Жадан і Собаки
Лучшая песня
- Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA – "Порічка"
- Антитіла – "Фортеця Бахмут"
- Артем Пивоваров – "Маніфест"
Интересно то, что у KOLA есть немало шансов на победу хоть в одной из трех категорий, в которых она представлена. В номинации "Лучший дуэт/коллаборация" певица заняла аж 4 из 5 претендентских мест.
Церемонию награждения планируется провести в офлайн-формате, но окончательный вариант, как отмечает оргкомитет, будет зависеть от военной ситуации в Украине.
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