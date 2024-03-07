Объявлены номинанты YUNA 2024: кто будет соревноваться за престижную музыкальную премию

В четверг, 7 марта, престижная премия YUNA 2024 года объявила своих номинантов. Сама церемония должна состояться в марте, но точная дата еще неизвестна. Как отмечают организаторы премии, награждение этого года планировали отменить, но важность музыки во время войны не позволила это сделать.

В список номинантов попали авторы и их песни, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Как сообщили организаторы премии во время трансляции в YouTube, в этом году победители будут только в девяти категориях.

Лучший альбом

CHEEV – Noir

Джамала – QIRIM

Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти (part 1)"

Ziferblat – "Перетворення"

Лучший исполнитель

Max Barskih

SHUMEI

YAKTAK

Артем Пивоваров

Лучший дуэт/коллаборация

KOLA & ADAM – "Зорепади"

MamaRika & KOLA – "Люди"

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – "Буревіями"

YAKTAK & KOLA – "Порічка"

Океан Ельзи & KOLA – "Коли ми двоє"

Лучшая исполнительница

DOROFEEVA

Jerry Heil

Klavdia Petrivna

KOLA

ZLATA OGNEVICH

Лучший видеоклип

DANTES – "Чуєш"

Max Barskih – Rich

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – "Буревіями"

Антитіла – "Фортеця Бахмут"

Лучшая поп-группа

KADNAY

Kalush Orchestra

KAZKA

Latexfauna

TVORCHI

Открытие года

ADAM

ENLEO

Klavdia Petrivna

Максим Бородін

Ziferblat

Лучшая рок-группа

KOZAK SYSTEM

THE HARDKISS

Антитіла

Без обмежень

Жадан і Собаки

Лучшая песня

Klavdia Petrivna – "Знайди мене"

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – "Буревіями"

YAKTAK & KOLA – "Порічка"

Антитіла – "Фортеця Бахмут"

Артем Пивоваров – "Маніфест"

Интересно то, что у KOLA есть немало шансов на победу хоть в одной из трех категорий, в которых она представлена. В номинации "Лучший дуэт/коллаборация" певица заняла аж 4 из 5 претендентских мест.

Церемонию награждения планируется провести в офлайн-формате, но окончательный вариант, как отмечает оргкомитет, будет зависеть от военной ситуации в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал о награждении культурной премией "Лірум" загадочной певице Klavdia Petrivna в номинации "Дебют года". Но вместо нее на сцене оказалась Маша Кондратенко, автор "Ваньки-встаньки", что создало незаурядный резонанс в сети.

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