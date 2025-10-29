Артем Пивоваров покажет уникальное шоу во Дворце Спорта: даты концертов

В прошлом году Артем Пивоваров представил высокотехнологичное шоу в столичном Дворце Спорта, собрав три солдаута подряд. В этот раз в том же зале артист сыграет большие концерты с оркестром!

7, 8, 9, 12, 14 и 15 ноября вас ждет уникальное шоу, которое поразит наполнением и масштабом, качественная музыка и неповторимая атмосфера. Каждый зритель сможет почувствовать безудержную энергию Pivovarov Team, зарядиться положительными эмоциями и насладиться любимыми песнями в сопровождении оркестра, в частности из нового альбома "Твои стихи, мои ноты PT.2". На концертах вы услышите вживую "Барабан", "Дежавю", "Мираж", "Думы", "Манифест", "Там у тополя" и другие хиты.

Артем Пивоваров объездил мир, популяризируя украинскую культуру в странах Европы, США и Канаде. За последние три года артист сыграл более 300 благотворительных концертов в Украине и за ее пределами, собирая везде полные залы. Каждое из выступлений было благотворительным и эти концерты во Дворце Спорта не является исключением. Собранные средства команда Пивоварова направит на выполнение запросов бригад и подразделений Вооруженных Сил Украины, которые помогут нашим защитникам и защитницам в борьбе за свободу, независимость и лучшее будущее Украины.

Команда артиста активно работает над созданием шоу, реализация идей и смыслов которого является большим творческим вызовом. Целью этого шоу является не только духовная поддержка украинцев и помощь ВСУ, что является главным приоритетом для Пивоварова. Это также возможность в очередной раз продемонстрировать, что в Украине возможно создавать концертные шоу мирового уровня.

Не упустите возможность почувствовать безумный украинский драйв и приобщиться к доброму делу!