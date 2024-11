Apple Music назвал лучшую певицу 2024 года: ее песни слушали миллиарды раз

Музыкальная платформа Apple Music объявила 22-летнюю американскую исполнительницу Билли Айлиш артисткой года, что стало признанием чрезвычайного влияния певицы и автора песен в течение 2024-го. После исторической второй победы на премии "Оскар" и двух дополнительных премий "Грэмми" за вклад в полнометражный фильм "Барби" с треком What I Was Made For, Билли выпустила свой третий полноформатный альбом "HIT ME HARD AND SOFT".

Видео дня

После релиза он взлетел на первое место во всежанровом чарте альбомов Apple Music в 138 странах мира. Об этом говорится на официальном сайте компании.

В августе этого года Билли исполнила свой новый хит Birds Of a Feather на закрытии Олимпиады-2024, спев на сцене в Лос-Анджелесе, где пройдут следующие Олимпийские игры. В тот день Айлиш достигла наибольшего количества прослушиваний в Shazam.

Кроме того, что звезда была номинирована еще на семь премий "Грэмми" в этом году, включая "Запись года", "Альбом года" и "Песня года", она стала первым человеком, который дважды получил награду "Артист года Apple Music", выиграв первый в 2019-м. Ее дебютный альбом 2019 года, занявший в мае 2024-го 30-е место в списке 100 лучших альбомов Apple Music, представил артистку миру как феномен.

"С того момента, как мы впервые услышали "Ocean Eyes" почти десять лет назад, мы были фанатами и поклонниками творчества Билли, – сказала Рейчел Ньюман, старший директор по контенту и редактированию Apple Music. – Это всегда особенно, когда молодой артист так быстро находит общий язык с таким множеством людей. Но то, что действительно поражает, наблюдая за ее развитием в течение последнего года – это не только то, что ее голос и артистизм продолжают резонировать так широко. А то, что она расцветала так же смело и честно – на своих условиях, своим собственным способом".

Стоит отметить, что успех Айлиш особенно заметен на платформе YouTube. Самый популярный клип певицы на песню Lovely, записанную в дуэте с артистом Khalid, собрал более 2 миллиардов просмотров. Тем временем известный клип Bad Guy, вышедший 5 лет назад, насчитывает 1,2 миллиарда просмотров. OBOZ.UA собрал десять самых хитовых композиций Билли по версии YouTube.

Billie Eilish, Khalid – Lovely (2,1 млрд просмотров)

Billie Eilish – Bad Guy (1,2 млрд просмотров)

Billie Eilish – When The Party's Over (950 млн просмотров)

Billie Eilish – Bellyache (694 млн просмотров)

Billie Eilish – Ocean Eyes (522 млн просмотров)

Billie Eilish – Bury a Friend (478 млн просмотров)

Billie Eilish – Everything I Wanted (426 млн просмотров)

Billie Eilish – Happier Than Ever (396 млн просмотров)

Billie Eilish – idontwannabeyouanymore (358 млн просмотров)

Billie Eilish – You Should See Me In a Crown (286 млн просмотров)

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Леди Гага похвасталась фотосессией у украинки Анны Богдан. Фото – смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!