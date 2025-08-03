Анна Тринчер заговорила о своем участии в 'Холостяке': хочется, чтобы все было искренне

Украинская певица Анна Тринчер прокомментировала возможное участие в романтических реалити-шоу. Пока продолжаются съемки нового сезона "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком в главной роли, звезду спросили, согласилась бы она принять участие в этом проекте как одна из претенденток или даже в роли главной героини "Холостячки".

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Ответ в интервью "24 Каналу" Тринчер была честным и взвешенным: она не видит себя в формате, где надо конкурировать, особенно учитывая насыщенный график и психологические нагрузки.

"Не очень вижу себя в формате, где надо конкурировать и завоевывать чье-то внимание. Это еще и нервы, время, которого и так мало, да и проектов в жизни хватает", – объяснила она.

Что касается потенциального участия в "Холостячке", то звезда не исключает такую возможность в будущем, однако подчеркивает: сейчас не тот момент. Для нее важно, чтобы отношения были настоящими, без вмешательства сценаристов и монтажеров.

"Возможно, когда-то и было бы интересно попробовать ради опыта. Но сейчас мне комфортно там, где я есть. И если в жизни появится "тот самый", хочется, чтобы все было искренне – без сценариев и монтажа", – призналась исполнительница.

Певица также рассказала о том, как ее творчество связано с личной жизнью. Многие слушатели обращают внимание на тексты ее песен, которые часто касаются разочарований в любви. И, как оказалось, эти композиции действительно построены на собственном опыте.

"Да, эти песни действительно родились из личного опыта. Но важно понимать, что это не только о мужчинах или каких-то ошибках из прошлого. Для меня этот период был прежде всего временем глубокого исследования себя", – отметила Анна.

По ее словам, после развода она впервые позволила себе остановиться и переосмыслить жизнь. Именно тогда началась внутренняя трансформация, которая вылилась в песни и новое отношение к себе.

А вот на вопрос о новой любви или отношениях после развода Тринчер ответила загадочно. Звезда не стала раскрывать деталей, но намекнула, что сейчас она в гармонии с собой – и именно это для нее приоритет.

"Относительно того, занято ли мое сердце сейчас... Давайте пока оставим это немножко тайной. Важно, что я на своем пути, в гармонии с собой, а все остальное – время покажет", – добавила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что появились первые фото со съемок "Холостяка 14". Внешний вид нового холостяка, которого приравняли к официанту, атмосфера встречи и реакция зрителей сразу стали предметом горячих обсуждений в сети.

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