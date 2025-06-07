Анита Луценко показала редкие фото своей дочери: как выглядит 9-летняя Мия

Сегодня, 7 июня, дочь украинского фитнес-тренера Аниты Луценко – Мия – празднует свое 9-летие. Спортсменка довольно редко показывает наследницу в социальных сетях, однако в честь ее дня рождения решила сделать исключение.

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На личной странице в Instagram знаменитость обнародовала серию редких фотографий с именинницей и показала, как она изменилась. На кадрах можно увидеть, что девочка унаследовала лучшие черты внешности от звездной мамы.

"Мии 9 лет. Невероятная девочка, полна доброты, любви, эмпатии и креативности. Люблю. Не верится", – написала спортсменка.

Анита Луценко поделилась несколькими снимками, на которых Мия позировала на камеру в джинсовых шортах и стильном светло-сером худи. В частности, фитнес-тренер решила показать не только постановочные кадры, но и более "живые" моменты из жизни дочери. Так, например, спортсменка сняла, как девочка осторожно целует хомячка или щурит глаза от солнца.

Подписчики Аниты Луценко присоединились к поздравлениям, поэтому оставили в комментариях много добрых слов для Мии и забросали ее комплиментами:

"Счастливого детства Мии. Да, дети быстро растут. Наслаждайтесь временем вместе".

"Красавица! С праздником".

"Искренние поздравления. Пусть растет счастливой и здоровой".

"Какая же Мия красивая девочка!"

"Так похожа на вас! Желаю ей счастливой судьбы".

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