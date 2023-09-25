Ани Лорак, предавшая Украину, пожаловалась пропагандистам на хейт от украинцев: я ревела, это несправедливо

Украинская певица-предательница Ани Лорак, которую троллили за "финансирование Вооруженных Сил Украины", пожаловалась российским пропагандистам на волну хейта от соотественников. В эфире "Центрального телевидения" на канале НТВ она чуть ли не в слезах рассказала о "непросто периоде" из-за нападок украинцев.

Как пишут российские СМИ, артистка якобы была "готова к волне хейта, но очень тяжело это переносила". Ани Лорак на втором году полномасштабной войны России против Украины считает травлю необоснованной.

"Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а прежде всего женщина, и меня сильно ранит, когда это необоснованно. Мне помогает семья, моя дочь, мама и поддержка зрителей. Совсем недавно у меня на концерте был аншлаг, и люди все равно звонят по телефону и просят меня выступить в разных городах – это меня и держит", – вошла в роль "актриса"-запроданка.

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Напомним, в начале сентября Ани Лорак стала членом жури музыкального телешоу "Ты супер!" на российском провластном канале НТВ.

На прошлой неделе в прямом эфире ведущий шоу позвонил главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, ранее выступавшему с обвинениями в адрес певицы. Тот сказал, что Лорак проверили все службы, и она якобы чиста перед законом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, откуда пошла история, что Ани Лорак донатит на ВСУ, и как это сделало предательницу Украины козлом отпущения для россиян.

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