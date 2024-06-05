Ани Лорак кричала о любви к Украине, а номер Могилевской провалился: режиссер Герман Ненов назвал звезд, за сотрудничество с которыми ему стыдно

Режиссер-постановщик и креативный продюсер Герман Ненов, ставший известным широкой публике благодаря работе над украинской частью программы Евровидения 2023 в Ливерпуле, работал со многими украинскими и российскими звездами. Однако сотрудничество с Ани Лорак и Натальей Могилевской вспоминает без особого удовольствия.

В интервью ТаблоID Герман рассказал о том, каким фиаско закончилась работа с Могилевской. А еще признался, что разочаровался действиями предательницы Ани Лорак.

С Натальей Могилевской Герман Ненов работал когда-то на премии M1 Music Awards. Сам напросился на проект, ведь он был популярен. Однако работа, к сожалению, пошла не по плану. Фишкой номера была большая 3D голограмма, которая должна появиться в пространстве. Но это было впервые, когда на Украине использовалась такая технология. Никто не знал, как с этим работать. Это был 2017 год. Эта голограмма рухнула в прямом эфире", – вспомнил режиссер.

Однако на этом черная полоса в проекте не закончилась. "Еще у Наталки выключился звук. Короче, прям супер провально", – сказал Ненов.

Герман рассказал, что делал для Ани Лорак номер на одну из ее песен, когда она уже была в России. "Я очень много общался с Каролиной, и она говорила совсем другие вещи, которые потом вообще не совпали с ее действиями. Она говорила, что является жертвой обстоятельств, и ее здесь заказали. А она очень любит Украину и хочет возвращаться на украинский рынок. В тот момент действительно начался процесс какого-то возвращения артистки, ее песни крутили на всех наших радио, у нее были концерты. После того, что я слышал от Каролины, я разочарован, что сейчас она так себя ведет", – подчеркнул режиссер.

Ненов признался, что работал с некоторыми русскими артистами.

"В России я был гдето дней 10 (три из которых еще в 2012-м). Два года я работал с некоторыми артистами проекта "Новая Волна": Сергеем Лазаревым, Лолитой Милявской, Александром Панайотовым, Ириной Дубцовой. Мне предложили чуть ли не в три раза больше артистов, но я отказывал тем, кто откровенно поддерживал российскую агрессию, плохо высказывался об Украине или выступал против ее территориальной целостности. Александр Буйнов, певица Зара и многие. Я категорически говорил: нет. У меня всегда было категорическое условие, что я не приезжаю создавать проекты в Россию и работать в команде там. Я мог создать проект в Украине вместе с украинской командой, а потом приехать только на сам проект, если нужно. Однажды я только уезжал на "Новую волну" на несколько дней. Если бы сейчас перемотать время, то я не сотрудничал бы с этими людьми", – сказал Герман.

Однако украинский режиссер называет сотрудничество с российскими исполнителями "провальной ошибкой" и отказался бы от нее, если бы можно было отмотать время назад.

"Да, это была ошибка. Но в те годы, когда я сотрудничал с артистами "Новой Волны", я был достаточно молодым режиссером, который только начал свой путь в шоу-бизнесе. И эту ошибку исправить не могу. Считаю, что по сравнению с другими моими коллегами, количество моих российских работ – это мизер. С Россией работали абсолютно все. Ты считался успешным в Киеве, делая карьеру в Москве. Режиссер, который хоть раз работал с русскими звездами, считался более престижным, более дорогим. Тогда так работала логика артистов и их продюсеров. Мне предлагали делать день рождения Игорю Крутому, обещали мне потом открытую дверь в российский шоубизнес. Но меня это не интересовало", – подчеркнул режиссер.

Герман Ненов родом из Одессы. И еще в родном городе всегда отстаивал и пропагандировал проукраинскую позицию. "Для меня всегда еще из Одессы (а Одесса долгое время была достаточно пророссийским городом) было принципиально ходить на Майданы (во времена Оранжевой революции). Я всегда разделял шоу и бизнес, поэтому до сих пор нет квартиры", – шутит режиссер.

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