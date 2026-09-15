Анджелина Джоли впервые появилась на публике после поездки в Украину: где она сейчас. Фото

Голливудская звезда Анджелина Джоли после поездки в Украину прибыла в Нью-Йорк (США), где вместе со своей 21-летней дочерью Захарой посетила премьеру своего нового фильма "Без крови". Для выхода знаменитость выбрала черный костюм с золотым бралеттом, а ее дочь появилась в платье с глубоким вырезом и открытой спиной.

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Об этом сообщили в Daily Mail. Публичное появление Джоли состоялось через несколько дней после ее поездки в Украину. Недавно актриса вместе с 18-летним сыном Ноксом побывала в Харькове, где юноша потренировался с украинскими защитниками в местном спортклубе. После возвращения в США Нокса уже заметили в Лос-Анджелесе, а теперь в Нью-Йорке появилась и сама Джоли.

На красной дорожке премьеры фильма "Без крови" актриса позировала вместе со своей дочерью Захарой. Фильм, который Джоли не только представляет, но и сняла, является экранизацией романа Алессандро Барикко. Его сюжет сосредоточен на темах войны, семьи, мести, травмы и исцеления.

Для Джоли это не первый выход в свет после отъезда из Украины. Еще на прошлой неделе она побывала на праздновании 60-летия Сальмы Хайек в Риме. Среди гостей вечеринки был и российский актер Юра Борисов, который после роли в фильме "Анора" обрел международную известность.

Как писал OBOZ.UA, Джоли в третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехала в Украину. Во время последней поездки она побывала в Харькове, где пообщалась с представителями спортивного клуба, а Нокс тренировался с украинскими военными. Ее также видели во Львове, Тернополе, Полтаве и Кременчуге.

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