Анатолич публично унизил сына Z-пропагандиста Газманова и напомнил о крови украинцев на его руках

Украинский ведущий Анатолий Анатолич публично раскритиковал сына ярого путиниста Олега Газманова – исполнителя Родиона Газманова. Шоумен отреагировал на пост россиянина в приложении Threads, которое, кстати, запрещено в стране-агрессоре, где тот поделился серией архивных фото с отцом накануне дня рождения. Анатолич, не подбирая слов, высказал свое мнение о Z-патриоте в комментариях и напомнил, что на его руках кровь погибших украинцев.

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Небольшую перепалку с Родионом Газмановым ведущий начал с острого вопроса: "Как у пид*ра родился сын?". Конечно, российский певец попытался бросить оскорбление в сторону шоумена, мол, об этом ему следовало бы поинтересоваться у своих родителей, но нарвался на еще большее унижение.

"Пид*р – это не о сексуальных предпочтениях. Пид*р – это состояние души твоего папы-фашиста. Единственное, что радует, что он скоро умрет, чему обрадуется огромное количество украинцев. Потому что на руках у твоего папочки-пид*ра кровь людей. Дочитал? Иди нах*й", – написал шоумен, на что сын пропагандиста больше не ответил.

Позиция Олега Газманова

После 24 февраля 2022 года российский артист не перестает воспевать диктатора Владимира Путина и оккупантов, убивающих украинцев. Он неоднократно ездил с концертами в госпитали к раненым захватчикам, а также участвовал в пропагандистских концертах, где выдавал бред об оккупации Украины, Беларуси и Молдовы. Однако иронично, что, несмотря на такую одиозную "любовь" к РФ, Олег Газманов не считает, что он или его сын Родион должны идти на фронт, мол, и в тылу делают достаточно.

Кроме того, пропагандисту далеко не всегда удается скрыть свою привязанность к брендам "загнивающего Запада". В 2024 году Газманов приехал к оккупантам в Нижний Новгород, одетый в пуховик и шапку Prada, но заклеил логотип компании, чтобы не выбиваться из образа Z-патриота. Однако россияне быстро "раскусили" махинацию певца и выставили его посмешищем.

Кстати, Олег Газманов не слишком разбирается и в символах России. Перечисляя культурные атрибуты, которые должны были бы характеризовать РФ, он начал называть украинские вещи. Газманов приписал стране-агрессору борщ, хотя в июле 2022 года ЮНЕСКО официально признало это блюдо достоянием Украины. Не остановился путинист и на традиционной закуске с хлебом, салом и луком, назвав ее "самой русской".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Анатолий Анатолич "разоблачил" предательницу Повалий за российскую пропаганду и назвал ее "животным".

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