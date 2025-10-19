Украинский шоумен и ведущий Анатолий Анатолич "разнес" певицу-предательницу Таисию Повалий за распространение российской пропаганды и империалистические нарративы. Он записал эмоциональный ответ на видео путинистки, где та рассказывала об "исконно русских вещах", среди которых было преимущественно украинское.

Свою нарезку Анатолич опубликовал в Instagram. Шоумен начал свою подборку комментариев с фразы: "Еще ничего не сказала, а уже идет нах*й". И это был одна из самых "добрых" реакций на заявления пропагандистки.

На первом видео, где Повалий отвечала на блиц россиянину, ее спросили, типично, о "русском супе". От предательницы прозвучало: "Борщ".

Мы ранее отмечали: еще в июле 2022 года ЮНЕСКО официально признало это блюдо достоянием Украины.

Право называть борщ только украинским отстоял также Анатолий Анатолич. "Сум из семи зал*п – это ваш суп. А борщ не трогай!" – сказал он.

Далее Повалий на вопрос о "самой русской реке" сказала "Волга", а потом ей кто-то подсказал из-за кадра, что надо приписать к этому еще и что-то украинское, поэтому пропагандистка добавила: "Днепр тоже наш".

Это стало поводом для еще более острого комментария от Анатолича: "Единственный факт, что ты в этой реке точно не утонешь, потому что г*вно не тонет, Тая".

В частности, она приписала России сыр как закуску, хотя во времена зарождения этого продукта он никак не был причастен к Азии, где расположена большая часть РФ. Однако "из зала" снова подсказали, что сыр – не лучший ответ, поэтому это должно быть сало.

"Она еще и наше сало трогает", – прокомментировал Анатолич.

Когда речь дошла до "самого русского животного", Повалий решила, что, кроме кота, варианта лучше нет. Однако украинец подкорректировал ответ: "Животное? Таисия Повалий".

Ранее OBOZ.UA писал, что подобным образом Анатолий Анатолич комментировал империалистические заявления "путинолиза" Олега Газманова. Он тоже замахнулся на борщ, сало, но в список попал также Киев.

