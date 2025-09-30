'Путинолиз' Газманов замахнулся на Киев и стал посмешищем: украинцы ему ответили

Российский певец и пропагандист-путинист Олег Газманов снова оконфузился во время участия в "самом российском тренде". В видео, которое распространяется по сети, он пытался определить символы, которой максимально характеризуют РФ, однако вместо собственных культурных атрибутов начал называть украинские.

Так, Газманов приписал России борщ, хотя в июле 2022 года ЮНЕСКО официально признало это блюдо достоянием Украины. Не остановился путинист и на традиционной закуске с хлебом, салом и луком, назвав ее "самой русской".

В этот же перечень он отнес квас, первое письменное упоминание о котором относится ко временам Киевской Руси 989 года, и даже Киев, назвав его, согласно пропагандистской методички, "самым русским городом".

Украинцы, да и некоторые россияне, в комментариях не оставили эти заявления без ответа. Газманова высмеяли, нарекая "путинолизом":

"Хорошо видно, как пытается подбирать "правильные" ответы, которые соответствуют реалиям, и чтобы лишнего ничего не сказать".

которые соответствуют реалиям, и чтобы лишнего ничего не сказать". "Лапти и водка – то ваш тренд".

"Борщ и сало – это все украинское".

"Киев – русский город. Ха-ха-ха".

"Все украинское назвал. Крал даже зарубежные песни".

"Еврей говорит обо всех русских, но называет украинское..."

"Путинолиз".

"Какой борщ?! Что вы имеете к нашему борщу? У вас щи – помои".

"Не русский не назвал ничто русского".

К критике присоединился и телеведущий Анатолий Анатолич, который разгромил Газманова за попытки выдать украинские блюда и традиции за "русские".

"Самый "русский" тренд – это когда ты отовсюду идешь нах*р", – не постеснялся сказать шоумен.

Псевдопатриотизм Газманова

Стоит напомнить, что подобные случаи для Газманова – не редкость. Артист, который на сцене декларирует пренебрежение к Западу, в повседневной жизни сам пользуется западными брендами. Так, во время поездки к военным в Нижний Новгород певец появился в куртке и шапке итальянского модного дома Prada, однако намеренно срезал логотипы, чтобы замаскировать свое восхищение европейской роскошью. Российские медиа мгновенно подхватили историю, высмеяв показной "патриотизм" звезды.

По данным россиян, шапка, которую носил Газманов, стоит 420 евро (около 19 тысяч гривен), а куртка – 300 тысяч рублей (142 тысячи гривен). Этот случай особенно контрастировал с его заявлениями о "пренебрежении ко всему западному" и гордости за российские товары.

Похожая история случилась и в феврале 2023 года, когда Газманов появился на пропагандистском митинге в "Лужниках" в пуховике Prada, однако заклеил брендовую ленту. Тогда он пытался оправдаться, мол, это сделано из-за правил телевидения, которые запрещают рекламу торговых марок. Но пользователи соцсетей сразу высмеяли его двойные стандарты.

Ранее OBOZ.UA писал, что кроме псевдопатриотических заявлений, Газманов пытается поддерживать имидж "борца за русский мир" с помощью музыки. Недавно он презентовал пропагандистский трек, в котором повторил риторику Владимира Путина: приписал России все национальности и пригрозил миру "броней русского мира".

В композиции певец зачитывал строки о том, что "буряты, евреи, чеченцы, башкиры" якобы являются частью "единого народа", а всем, кто "оскорбляет русских", следует ожидать наказания. В сети это выступление сравнили с речами Путина, назвав песню жалкой копией кремлевской пропаганды.

