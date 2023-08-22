Анастасия Приходько призналась, что поправилась на 10 кг: как выглядит сейчас и за что 'размазала' певца Джанго

Популярная украинская певица Анастасия Приходько призналась, что в последнее время перестала следить за своей фигурой и поправилась на 10 килограммов. При этом, как утверждает артистка, она не заедает стресс и не ест слишком много, но вес все равно растет.

Видео дня

Такими откровениями 36-летняя знаменитость поделилась в ответ на вопрос одной из подписчиц в InstaStories, которая поинтересовалась: "Как вы поддерживаете себя в форме?" Приходько не стала скрывать, что в последнее время у нее с этим возникли трудности.

"Разговаривала с подругой, говорит, что это все от кортизола, неправильного питания, нервов. Хотя я не заедаю, не наедаюсь, не ем 24 на 7. Ем как обычно. Но, как видите, что-то оно идет не так. И потому не могу ответить, как я себя держу в форме. Я стараюсь, но что-то не получается", – призналась певица.

Рассказывая об этом, Приходько предстала перед публикой без фильтров и макияжа.

А не так давно Приходько поконфликтовала с коллегой Джанго – музыкантом родом из Киева, который еще в нулевых переехал в Москву, а после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе поддержал путинский режим и агрессию против родного народа. В 2015 году Алексей Поддубный (настоящее имя певца) даже ездил в так называемые "Л/ДНР" развлекать оккупантов. Но вот почему-то он решил вспомнить и о Приходько, полив ее грязью.

"Наукой доказано, что для прекрасного резонирования звука музыкант должен иметь пустой череп. Приходько в очередной раз подтвердила эту теорию. В последнее время народ настолько стал диким, что некоторые певицы считают свое мнение. важным для нас. Мне не трудно навсегда о ней забыть", – выдал без причин предатель.

Молчать в ответ на унижение певица не стала. Она вспомнила, как в свое время помогла Джанго попасть на федеральный "Первый канал", когда была участницей российской "Фабрики звезд". Тогда она попросила продюсеров спеть именно с киевлянином, хотя должна была выступать с "Хором Турецкого". Это обернулось для Приходько громким скандалом, но она все же помогла коллеге. Теперь же, 16 лет спустя, она вынуждена выслушивать от путиниста оскорбления.

"У меня есть вопрос: а кто ты есть? Ты гнида, предавшая свое государство, с 2015 года поддерживающая "Л/ДНР", ездит туда с песенками своими. Кто ты, а кто я? В свое время я тебе помогла, и я очень об этом сожалею. Но я исправляю эту ситуацию и с этого дня у тебя будет все плохо. Знаешь почему? Не надо меня обижать, и не надо меня трогать", – пригрозила обидчику звезда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько "прошлась" по коллегам, выступавшим на благотворительном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале этим летом. Звезда обратила внимание, что гостями на концерте были "хорошие россияне".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!