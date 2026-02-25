Американцы плачут и просят прощения: фронтмен "ДахаБраха" признался, чем их удивила публика в США после победы Трампа на выборах
Музыкант Марко Галаневич поделился, что они с участниками этногруппы "ДахаБраха" волновались об успешности своих благотворительных туров в США после того, как президентом был избран Дональд Трамп. Артистам казалось, что политик не слишком сильно переживал из-за "украинского вопроса", поэтому его позицию могли перенять и американцы. Однако ситуация оказалась кардинально иной, ведь их аудитория из США не просто стала еще активнее выражать свою солидарность, но и просила прощения за деятельность правительства.
Как вспомнил фронтмен коллектива "ДахаБраха", иногда даже бывали случаи, когда некоторым американцам не удавалось держать слез во время личного общения. Об этом исполнитель рассказал в проекте "Зі своїми по суті".
"От публики мы почувствовали прилив энергии, отдачи и солидарности. Большое количество людей подходило и просило прощения за то, как работает их правительство и президент в отношении Украины. Люди покупают лоты на аукционах, а несколько раз нам приходилось успокаивать американцев, потому что они плакали и говорили: "Нам очень стыдно за то, что происходит". Мы отвечаем, что не волнуйтесь, все будет хорошо", – поделился артист.
По словам Марка Галаневича, он видит, что интерес американцев к Украине и музыке этногруппы никуда не исчез, а наоборот, держится на высоком уровне. Музыкант подчеркнул, что такая тенденция вызывает у него довольно положительные эмоции.
Что известно об артисте
Марко Галаневич родился 14 апреля 1981 года в селе Крушиновка Винницкой области. Музыка присутствовала в жизни будущего артиста с самого детства, ведь он много времени проводил с бабушкой, которая выступала на свадьбах или отпевала покойников.
Высшее образование он получил в институте филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Украинский язык и литература". Во время учебы в ВУЗе Марко Галаневич пел в хоровой капелле "Днепр", а в 2002 году начал работать в театре "ДАХ".
С 2004-го артист является участником коллектива "ДахаБраха". Он играет на различных народных инструментах, а также делает эскизы к клипам группы и видеоряду, который транслируется во время концертов. В 2020 году Галаневич вместе с другими участниками коллектива стали лауреатами Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Они победили в номинации "Музыкальное искусство" с альбомом "Шлях".
Ранее OBOZ.UA рассказал, что певица Leléka удивила, почему немцы вставляют палки в колеса украинским волонтерам, и раскрыла хитрость, которая спасает сборы на ВСУ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!