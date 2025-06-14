Алла Пугачева посетила вечеринку украинки на Кипре: как выглядит 76-летняя певица

Российская эстрадная певица Алла Пугачева, которая после начала полномасштабной войны покинула территорию РФ, неожиданно засветилась в компании украинки по имени Дарья. Девушка организовала вечеринку по случаю открытия собственного салона красоты в городе Лимасол, что на Кипре, куда была приглашена и 76-летняя Примадонна.

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Фотографии с мероприятия предпринимательница обнародовала в Instagram. Артистка, которая в последнее время довольно редко посещает публичные мероприятия, прекрасно выглядела на бьюти-событии.

Для выхода в люди Алла Пугачева выбрала трендовый аутфит. Исполнительница надела укороченные светло-голубые джинсы с разрезами на коленях, которые скомбинировала с объемной белой рубашкой. Лук она дополнила серебристыми кроссовками и нежно-розовыми носками.

Примадонна отдала предпочтение оригинальным аксессуарам. Знаменитость выбрала для себя массивную золотую цепь, а также на ее шее висели солнцезащитные очки и небольшой кошелек.

Свои блондинистые волосы Алла Пугачева собрала в высокий объемный хвост. Интересного акцента образу певица добавила благодаря макияжу, ведь сделала эффектный "смоки-айс".

Стоит отметить, что ранее владелица салона красоты проживала в Киеве. После начала полномасштабной войны в своей соцсетях она публиковала посты , где осуждала деятельность Кремля и отмечала, что сильно гордится родной страной.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Пугачева спела в компании украинских артистов, которые прославляют Одессу, но есть нюанс.

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