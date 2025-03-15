Пугачева спела в компании украинских артистов, которые прославляют Одессу: но есть нюанс

Российская эстрадная певица Алла Пугачева, которая после начала полномасштабной войны вместе с семьей выехала из РФ, неожиданно спела с украинскими артистами. В своем имении на Кипре 75-летняя знаменитость организовала праздник весны, куда пригласила одесского шансонье Феликса Шиндера с музыкантами.

Видео дня

Соответствующие видео появилось на странице украинца в Instagram. На записях можно увидеть, как артисты исполняют разнообразные композиции, время от времени выкрикивая фразу "Одесса-мама", а Примадонна весело подпевает и подтанцовывает им. Однако развлечь Пугачеву украинские музыканты решили русскоязычными песнями.

Более того, среди репертуара Феликса Шиндера, кроме одесского трека "Рахиля, вы мне нравитесь", слова которого написаны языком страны-агрессора и ивритом, оказалась и одна из песен Михаила Шуфутинского.

Следует отметить, что в 2017 году российский артист стал фигурантом базы "Миротворец", ведь незаконно приезжал на территорию оккупированного Крыма с целью заработка. А вот после начала полномасштабного вторжения Шуфутинский решил игнорировать кровавую политику Кремля. Лишь однажды путинист выразил свое отношение к войне, чем дал понять, что не осуждает режим Владимира Путина.

"Зачем меня трогать? Я – гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю своим языком. Я не просто говорю, я думаю на русском. Я люблю свою жизнь. Вот и все. А что еще нужно в жизни? Больше ничего. Она заканчивается", – выдал артист в 2022 году.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Пугачеву обвинили в покушении на приспешника Путина, преследующего проукраинских звезд.

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