Алина Гросу объяснила, почему на самом деле скрывает мужа-россиянина от публики

Украинская певица Алина Гросу рассказала, почему не показывает фанатам своего мужа, хотя в сети уже давно догадались, что им является российский актер Роман Полянский. По словам исполнительницы, она не хочет делать отношения частью публичного контента, но в то же время не пытается жить в режиме конспирации.

Видео дня

Артистка не боится спокойно выходить с избранником на прогулки по городу, однако пока делиться совместными снимками в социальных сетях для нее табу. Об этом знаменитость рассказала в интервью для "Коротко про".

"Я бы не сказала, что скрываю. Мы не живем в режиме конспирации, не прячемся от людей. Если кто-то встретит нас в городе – мы совершенно спокойно можем пообщаться или сфотографироваться. Но имею ли я право не показывать мужа в своем блоге? Конечно, имею. И, кстати, так поступают очень многие артисты. Я никогда не скрывала, что замужем, что у меня есть муж и семья. Просто пока не хочу делать свою личную жизнь частью публичного контента", – заявила певица.

На такую позицию Алины Гросу повлиял и неприятный опыт в прошлом. Как отметила певица, раньше она была гораздо откровеннее с публикой в отношении своих романов, однако любая ссора или кризисный период становились поводом для обсуждений и оценок. Гросу действительно жаль, что публика часто забывает: артисты – обычные люди, которые тоже могут ошибаться, ссориться и мириться.

"Поэтому сейчас я сознательно решаю оставлять часть своей жизни только для себя. Кому нужно – те и так знают. А когда почувствую, что хочу поделиться больше, обязательно это сделаю. Есть еще один момент. Я часто пою песни о любви, расставании, разбитом сердце и сильных переживаниях. Для меня очень важно, чтобы слушатель верил этим историям и проживал их вместе со мной. Иногда чрезмерная открытость личной жизни может отвлекать от самого творчества. А мне хочется, чтобы в центре внимания оставались именно музыка и эмоции, которые она дарит", – добавила певица.

И все же полностью обсуждения темы личной жизни в публичном пространстве Алина Гросу не избегает. 19 мая она поделилась серией фотографий с мужем и поздравила его с четвертой годовщиной брака, тем самым раскрыв, что именно в этот день в 2022 году они сыграли свадьбу. Кроме того, общаясь с подписчиками в комментариях, она отметила, что обручилась с любимым значительно раньше.

Для публикации артистка выбрала фотографии, на которых не было видно лица избранника, однако из предыдущих заявлений ее коллег становится ясно, что загадочным мужчиной является именно Роман Полянский. Летом 2022 года народный артист Украины Павел Зибров раскрыл, что супруги находятся вместе в Киеве.

В апреле этого года Алина Гросу родила от мужа-россиянина сына. Мальчик появился на свет с весом почти 4,7 килограмма и ростом 58 сантиметров. Позже артистка рассказала, что они выбрали для мальчика имя Марк-Габриэль.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что после крещения сына Алина Гросу оказалась в центре скандала. Сеть возмутило то, что таинство прошло в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах, а обряд проводил митрополит Мелетий (архиерей УПЦ Московского патриархата, гражданин России). Тогда в команде артистки пояснили, что она не знала о российском происхождении митрополита, а храм выбрала, поскольку он имеет особое значение для ее семьи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!