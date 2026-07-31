Украинцы массово "призываются" в Армию восстановления: какую работу им предлагают и сколько платят

В 2026 году украинцы продолжили активно присоединяться к "Армии восстановления" – программе по трудоустройству людей посредством выполнения общественно полезных работ по восстановлению страны. С начала года такую работу получили 17 тысяч человек, а в целом их число уже достигло 100 тысяч.

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Об этом сообщили в Государственной службе занятости. Там отметили, что средняя продолжительность работ составляет 25 дней, а среднее денежное вознаграждение за этот период – около 9 тысяч гривен.

Где больше всего

Харьковская область – 13,9 тысячи человек.

– 13,9 тысячи человек. Полтавская область – 9,6 тысячи человек.

– 9,6 тысячи человек. Сумская область – 9,2 тысячи человек.

Кто может присоединиться

"Мобилизоваться" в Армию восстановления могут:

зарегистрированные безработные;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

ветераны;

пенсионеры в возрасте до 70 лет (если им позволяет состояние здоровья).

Отмечается, что программа пользуется спросом среди людей старшего возраста. С начала года в ней приняли участие 1,1 тысячи человек в возрасте от 60 лет. Чаще всего в программу записываются жители Харьковской, Запорожской и Сумской областей.

Какую работу предлагают

Перечень работ зависит от потребностей конкретного региона. Чаще всего участники проекта привлекаются к четырём основным направлениям:

Помощь ВСУ: плетение маскировочных сеток, пошив и ремонт амуниции/спецодежды, изготовление консервантов и поддержка реабилитационных центров.

плетение маскировочных сеток, пошив и ремонт амуниции/спецодежды, изготовление консервантов и поддержка реабилитационных центров. Ликвидация последствий обстрелов: разбор завалов, ремонт и восстановление жилья и помещений, поврежденных в результате боевых действий.

разбор завалов, ремонт и восстановление жилья и помещений, поврежденных в результате боевых действий. Поддержка гражданского населения: помощь маломобильным людям, пенсионерам, лицам с инвалидностью и больным.

помощь маломобильным людям, пенсионерам, лицам с инвалидностью и больным. Инфраструктура: работы на объектах жизнеобеспечения и в укрытиях.

Сколько платят

Заработная плата за полностью отработанный месяц составляет от 1 до 1,5 минимальной зарплаты ( соответственно по состоянию на 2026 год это 8647–12970,5 грн). А для жителей прифронтовых территорий, а также для ветеранов и ветеранок ставка повышена до двух минимальных заработных плат (17 294 грн).

Чтобы принять участие в такой работе, нужно обратиться в ближайший центр занятости, уточнить всю информацию о видах работ и месте их проведения, сроках, получить направление и заключить договор.

Как уже сообщал OBOZ.UA, работодатели в Украине продолжают активно искать работников, но из-за несоответствия навыков кандидатов потребностям бизнеса за первое полугодие удалось закрыть лишь чуть больше половины из более чем 240 тысяч вакансий. Быстрее всего находят продавцов, водителей и поваров, тогда как на отдельные узкоспециализированные профессии, в частности мойщика летательных аппаратов, техника-метеоролога или машиниста автомотрисы, за полгода не поступило ни одного отклика.

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