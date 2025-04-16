Андрей Хлывнюк рассекретил, действительно ли развелся с женой после 11 лет брака

Украинский музыкант и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который довольно часто избегает разговоров на тему отношений, приоткрыл занавес личной жизни. Исполнитель подтвердил, что расстался с экс-избранницей, режиссером Анной Копыловой после 11 лет брака.

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Во время интервью белорусскому режиссеру Николаю Халезину артист назвал артдиректора "бывшей женой". Знаменитость поделился, что время от времени видит экс-любимую в своих снах.

"Я часто разговариваю со своей бывшей женой во сне", – сказал музыкант.

Андрей Хлывнюк официально связал себя узами брака с Анной Копыловой в 2010 году. За время супружеской жизни они стали родителями двух детей: сына Ивана и дочери Александры.

Первые предположения о разводе пары появились в 2020 году, ведь лидер "Бумбокса" и режиссер перестали появляться вместе на публичных мероприятиях. Тогда журналистка хотела выяснить, что творится в отношениях супругов, на что получила от артистка довольно резкий ответ: "Да это, блин, не ваше дело! Как бы так сделать, чтобы не послать вас? Это похоже на ответ, не очень ли? Идите в ср*ку".

В 2021 году медийщики распространили информацию, что Хлывнюк и Копылова подали заявление в Шевченковский суд Киева с просьбой расторгнуть их брак. В то время они не явились на заседание, однако передали все необходимые документы, чтобы дело рассмотрели без них.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Комаров впервые ответил, действительно ли расстался с "Мисс Украина" Александрой Кучеренко из-за измены.

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