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Александра Зарицкая похвасталась, что украла кепку в секонде. Видео

Анна Кравчук
Шоу Oboz
3 минуты
1,5 т.
Александра Зарицкая похвасталась, что украла кепку в секонде. Видео

Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая встретила во Львове блогера Николаса Карму, который расспрашивает у прохожих о стоимости их аутфитов. Пришлось выложить все карты на стол и певице. Как можно понять по словам 31-летней исполнительницы, она является фанаткой секонд-хендов, особенно зарубежных. В одном из таких артистка даже нечаянно украла кепку.

Это произошло в Техасе, и Зарицкая с юмором вспоминает свое "случайное" воровство. Видео своего диалога с певицей Николас Карма обнародовал на личной странице в Instagram.

Так, рассказ о своем стильном аутфите Зарицкая начал с черной винтажной сумки от Saint Laurent, которую певице удалось выцепить в секонд-хенде в Токио. Приблизительная стоимость аксессуара, как утверждает звезда, 100 гривен.

Александра Зарицкая похвасталась, что украла кепку в секонде. Видео

Цена трендовых широких джинсов серого оттенка, в которых Зарицкая гуляла по центру Львова, – 2000 гривен. Кроссовки Adidas Samba, которые также считаются одним из самых больших и популярных трендов этого сезона, исполнительница приобрела за 6000 гривен.

Александра Зарицкая похвасталась, что украла кепку в секонде. Видео

Ушки артистки украсили акцентные массивные серьги от, как можно было подумать, итальянского модного дома Schiaparelli. Впрочем, знаменитость заверила, что это реплика, которая обошлась ей всего в 300 гривен.

Александра Зарицкая похвасталась, что украла кепку в секонде. Видео

Впрочем, самым интересным элементом образа с неожиданной историей стала, безусловно, кепка. Головной убор "грязного" серого оттенка с надписью Paris и красным пином сбоку достался певице бесплатно во время ее шопинга в США.

Александра Зарицкая похвасталась, что украла кепку в секонде. Видео

"Мы были в каком-то секонд-хенде в Техасе. И мы там кучу всего набрали, а эту кепку я просто надела сверху. И потом я в ней и вышла, не оплатив. Извините, техасские работники магазинов... Я вышла из магазина и такая: "О, кепочка бесплатно", – сквозь смех вспомнила фронтвумен KAZKA.

Как писал OBOZ.UA, ранее на Николаса Карму наткнулась известная ведущая и блогер Монро. Звезда продемонстрировала довольно необычный аутфит, состоявший, в частности, из анималистически принтованных штанов Adidas и акцентных красных носков в тандеме с белыми кроссовками. Про образ Монро читайте в нашем материале.

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