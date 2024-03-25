Александра Зарицкая похвасталась, что украла кепку в секонде. Видео

Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая встретила во Львове блогера Николаса Карму, который расспрашивает у прохожих о стоимости их аутфитов. Пришлось выложить все карты на стол и певице. Как можно понять по словам 31-летней исполнительницы, она является фанаткой секонд-хендов, особенно зарубежных. В одном из таких артистка даже нечаянно украла кепку.

Это произошло в Техасе, и Зарицкая с юмором вспоминает свое "случайное" воровство. Видео своего диалога с певицей Николас Карма обнародовал на личной странице в Instagram.

Так, рассказ о своем стильном аутфите Зарицкая начал с черной винтажной сумки от Saint Laurent, которую певице удалось выцепить в секонд-хенде в Токио. Приблизительная стоимость аксессуара, как утверждает звезда, 100 гривен.

Цена трендовых широких джинсов серого оттенка, в которых Зарицкая гуляла по центру Львова, – 2000 гривен. Кроссовки Adidas Samba, которые также считаются одним из самых больших и популярных трендов этого сезона, исполнительница приобрела за 6000 гривен.

Ушки артистки украсили акцентные массивные серьги от, как можно было подумать, итальянского модного дома Schiaparelli. Впрочем, знаменитость заверила, что это реплика, которая обошлась ей всего в 300 гривен.

Впрочем, самым интересным элементом образа с неожиданной историей стала, безусловно, кепка. Головной убор "грязного" серого оттенка с надписью Paris и красным пином сбоку достался певице бесплатно во время ее шопинга в США.

"Мы были в каком-то секонд-хенде в Техасе. И мы там кучу всего набрали, а эту кепку я просто надела сверху. И потом я в ней и вышла, не оплатив. Извините, техасские работники магазинов... Я вышла из магазина и такая: "О, кепочка бесплатно", – сквозь смех вспомнила фронтвумен KAZKA.

Как писал OBOZ.UA, ранее на Николаса Карму наткнулась известная ведущая и блогер Монро. Звезда продемонстрировала довольно необычный аутфит, состоявший, в частности, из анималистически принтованных штанов Adidas и акцентных красных носков в тандеме с белыми кроссовками. Про образ Монро читайте в нашем материале.

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