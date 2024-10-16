Актер фильмов для взрослых признался в интиме с Анной Тринчер и рассказал о ее 'предательстве': пригласила домой бывшую

Блогер и порноактер Леон (настоящее имя – Сергей Луканюк) рассказал о романе с певицей Анной Тринчер. Пара стала объектом слухов после того, как мужчина снялся в страстном клипе артистки на песню "Бар за баром".

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Ранее Тринчер не комментировала сплетни об отношениях с Леоном, однако блогер раскрыл правду в интервью YouTube-каналу "Уролог Наумчук". Роман инфлюэнсеров оборвался нарушением обещания со стороны исполнительницы. "Когда вы, например, договорились о молчании, а кто-то звонит жене и рассказывает все, это для меня измена", – рассказал гость.

По словам Леона, они с певицей начали общаться, когда порноактер еще состоял в 8-летнем браке с блогером Кристиной Бычковой. Впоследствии, мужчина уехал от любимой и сблизился с Тринчер. "Прикинь, что мы сейчас с тобой вместе были, и ты говоришь, только никому. Я жму руку, клянусь", – рассказывает Луканюк.

Как оказалось, после того как блогер с артисткой поругались, несмотря на договоренность, девушка решила "предать" его – рассказать Бычковой об интимных отношениях. В конце концов, звезда пригласила жену актера домой и лично рассказала ей о романе. Об этом Леон узнал в разговоре с Кристиной. "Для меня интим не измена, но когда вы договорились о молчании, а кто-то звонит по телефону жене и рассказывает все, то это для меня измена. Мне это рассказала моя жена", – говорит блогер.

Напомним, летом 2024 года Леон впервые отреагировал на слухи об отношениях с Тринчер, которые возникли на фоне его роли любовника певицы в клипе "Бар за баром". Тогда порноактер заявил, что познакомился с девушкой через общего знакомого, работающего в индустрии видеоклипов. После съемок брак Луканюка и Бычковой, который длился 8 лет, начал разрушаться.

Тогда в интервью Алине Шаманской Леон отметил, что о романе с Тринчер даже не может идти речь. Мол, между инфлюэнсерами никогда ничего не было. Более того, порноактер рассказал, что певица переживала за его отношения с экс-любимой и не хотела быть разлучницей. "Просто так сложилось, что мы с Тринчер начали близко общаться после клипа. Мне особенно обсудить не с кем было, а она проходила развод, поэтому ясно, что я мог с ней обо всем общаться. Просто мы часто виделись и все складывалось так, словно я ушел от Христи к ней", – говорил Луканюк.

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