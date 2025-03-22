5 актрис, которые снялись в кино, будучи беременными: от Анджелины Джоли до Блейк Лайвли

Актрисам, которые во время беременности снимаются в масштабных кинопроектах, не позавидуешь. Только представьте: опасные боевые сцены, эмоциональное погружение в мир своего персонажа, напряженный график работы – и все это приходится проходить в условиях, когда тело переживает одну из самых сложных трансформаций в жизни! Следовательно, съемочная команда идет на хитрости, чтобы внимательный зритель не заметил округлый животик: использует спецэффекты, необычные ракурсы и кадрирование, удачно подбирает одежду или, в крайнем случае, снимает в нескольких эпизодах дублеров. Все это требует необычайной изобретательности...

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку актрис, которые снимались в кино, когда носили под сердцем дитя. Посмотрите эти ленты на досуге. Возможно, заметите сцены, где режиссеры забыли скрыть тайну.

1. Галь Гадот

Израильская актриса, модель, а также бывшая военнослужащая Галь Гадот в ленте "Чудо-женщина" (2017) сыграла роль супергероини Дианы Принс. Почти пол года звезда скрывала от коллег, что беременна. Призналась во время досъемок, когда была на пятом месяце, и настояла на том, что будет сама выполнять сложные трюки (к счастью, эта безумная отвага не сказалась негативно на здоровье ребенка). Режиссеры, чтобы замаскировать измененные формы знаменитости, использовали зеленые экраны и графические технологии.

"Когда я надевала броню, вблизи была настоящей чудо-женщиной. А вот на съемках в полный рост выглядела забавно: будто чудо-женщина, которая беременна лягушонком Кермитом (культовый персонаж из развлекательной программы "Маппет-шоу". – Ред.)", – сыронизировала Гадот в интервью Entertainment Weekly.

2. Блейк Лайвли

Американская актриса и модель Блейк Лайвли – мама четырех дочек. Своего первого ребенка она вынашивала во время съемок в романтической фантастической мелодраме "Век Адалин" (2015). При этом не покидала площадку до последнего срока беременности и не нуждалась в особых условиях. Округлый живот звезда маскировала с помощью платьев с пышным подолом, сумок, книг или некоторых предметов интерьера. Операторская работа также сыграла немаловажную роль: ракурсы и постановка кадра позволили избежать лишних подозрений.

3. Пенелопа Крус

Испанская актриса Пенелопа Крус в приключенческой ленте "Пираты Карибского моря: на странных берегах" (2011) сыграла Анжелику, дочь пирата по прозвищу Черная Борода. Поскольку во время съемок звезда находилась на пятом месяце беременности, это стало вызовом для команды, ведь ее персонаж должна была участвовать в динамичных сценах и битвах... В итоге округлый животик скрывали с помощью интересных операторских решений и по-особому скроенных костюмов. А как насчет экшн-сцен? В них снялась младшая сестра Пенелопы, актриса и танцовщица Моника Крус.

4. Анджелина Джоли

В 2008 году американская актриса Анджелина Джоли снялась в эмоциональном триллере "Подмена", основанном на реальных событиях. Тогда звезда носила под сердцем близнецов – девочку Вивьен и мальчика Нокса. Чтобы скрыть беременность, она прикрывала живот руками, сумками, газетами и т.д., а также носила одежду прямого кроя (этого было вполне достаточно для первого и второго триместра беременности).

5. Кейт Уинслет

Внимательно ли вы смотрели постапокалиптический приключенческий боевик "Дивергент" (2014)? Если да, то должны были заметить, что в нем английская актриса Кейт Уинслет (персонаж – Джанин Мэтьюз, лидер фракции Эрудиции) почти в каждой сцене что-то держит в руках (iPad, планшет, папку и т.д.), прикрывая живот. Дело в том, что во время съемок знаменитость была на пятом месяце беременности. Также известно, что она самостоятельно выполняла сложные трюки, не прибегая к помощи дублеров.

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