80-летний Роберт Де Ниро рассказал о своей 'большой радости' после трагической смерти внука Леандро

Американский актер и продюсер Роберт Де Ниро после смерти 19-летнего внука Леандро Де Ниро Родригеза ищет утешение в своей десятимесячной дочери Виржинии. Знаменитость рассказывает, что, когда он находится рядом с младенцем, все его проблемы сразу исчезают.

Джиа, общий с 45-летней Тиффани Чен ребенок, стала частью света для семьи Де Ниро, доставляя огромную радость. "Она такой очаровательный ребенок. Такая милая", – рассказывал о своей самой маленькой дочери актер в интервью People. Впрочем, Де Ниро заметил, что Джиа очень похожа на него в детстве.

"Это [свое детское фото. – Ред.] напоминает мне двух моих самых меньших девочек [дочек: 10-месячную Джию и 12-летнюю Хелен]. Я также вижу это в одном из своих внуков", – рассказал о своем сходстве с детьми звезда фильма "Стажер".

80-летний отец невероятно любит свою младшую дочь. После смерти 19-летнего внука Леандро от передозировки смесью наркотиков в июле 2023 года чуть ли не единственным утешением актора стала Джио.

"Она такой очаровательный ребенок. Такая милая. Когда я смотрю на неё, все остальное исчезает. Поэтому это большая радость и облегчение просто быть с ней в этот момент. Все дети получают от неё большое удовольствие. Даже внуки", – высказался продюсер.

У Де Ниро всего 7 детей – свои, усыновленные и рожденные суррогатными мамами. Актер, похоже, ожесточенный семьянин, ведь обожает, когда все дети и внуки могут собраться вместе. В частности, он пытается передать своим наследникам все знания и опыт, полученный за долгую жизнь.

"Тот факт, что они все были бы вместе, для меня это все, что нужно. Просто быть вместе, ездить в теплые края", – рассказал актер.

Как сообщал OBOZ.UA, Роберту Де Ниро нравится быть отцом, из-за чего он даже расплакался. А младшая дочь родилась за несколько месяцев до смерти одного из внуков.

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