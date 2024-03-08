'8 Марта – это не женский праздник'. Ефросинина, Саливанчук, Тарабарова и другие звезды запустили новый тренд

С советских времен украинцам в наследство досталось празднование 8 Марта как Международного женского дня, предполагавшего поздравление "хрупкого пола" с нежностью, званием украшения коллектива и наступлением весны. Впрочем, в этом году украинские звезды пытаются доказать истинную причину важности этой даты, несмотря на существующие стереотипные утверждения и пожелания, и это превращается в мейнстрим.

Они на своих страницах в Instagram напомнили о борьбе женщин за равные права, которая началась с американки Элизабет Блэквелл в 1847 году и продолжается по сей день. OBOZ.UA собрал подборку приветственных постов украинских звезд, которые в этот день вкладывают смысл любви к себе и стремление к самореализации.

Анна Саливанчук

Актриса напомнила, как важно наслаждаться и заботиться о себе каждый день.

8 Марта – это не женский праздник. Женский праздник – каждый день! Запомните, вы никому ничего не должны в этой жизни. Вы должны только быть счастливыми. И все! Женщины, девушки, мамы, сестры, дочери, тети, бабушки, я прошу вас, будьте счастливы! Только так вы будете просыпаться каждый день с улыбкой", – написала она под поздравлением отца, День рождения которого семья празднует 8 марта.

Светлана Тарабарова

Цветов в этот день певица не ожидает, а только мечтает о социальном равенстве с мужчинами.

"Равные права и уважение. Вроде бы так немного, но это до сих пор является мечтой многих женщин в разных частях света... Не забывайте о главном. А цветы..? Цветы мы можем сами купить себе в любой день", – отметила Тарабарова.

Маша Ефросинина

"Лично я сегодня не жду рисунок от сына или букета от мужа. Для меня этот день уже много лет не о праздновании вообще. Это повод в который раз вспомнить, какой сложный и тернистый путь преодолели женщины мира, чтобы мы имели доступ к базовым правам человека. Могли учиться, голосовать, работать на когда-то "исключительно мужских" должностях, претендовать на достойную оплату труда...

Равенство и уважение – это не о небритых подмышках, а о возможностях выбирать, какой ты хочешь быть. Выбирать и быть ею. Выбираешь ходить на каблуке – ходи, выбираешь управлять заводом – управляй, выбираешь быть матерью – будь, выбираешь не рожать – не рожай, выбираешь защищать свою страну на войне – защищай. Ключ ко всему – ты", – резюмировала телеведущая.

Екатерина Кухар

Балерина напомнила, насколько ежедневная забота о себе важна.

"Девушки. Пусть каждый день в этом году будет нашим! Мы все неповторимы, уникальны и многогранны! Так что не забывайте любить, ценить и хвалить себя!" – написала она.

Юлия Санина

"Woman. Жить свою жизнь, как хочу. Иметь равные права и возможности. Благодарна женщинам и сестринству за сложный пройденный путь, который продолжать и нашему поколению", – подчеркнула певица необходимость феминизма.

Монро

Травести-дива напомнила, насколько важно быть собой и думать о собственном комфорте.

"Моя девочка, ты сама хозяйка своей жизни, тела и имеешь право выбора! Как выглядеть, кем быть, с кем строить отношения, а может и не строить. Кого любить, а кого ненавидеть. Как и где реализовывать себя, а может и плыть по течению, без напряжения. Но все же лучше выбирай развитие и пользу. Новые нейронные связи не помешают. А главное, ты не должна никому ничего объяснять, тем более оправдываться. Ну, конечно, если ты не чиновница или законная жена чиновника. Будь собой, поддерживай других женщин, узнай наконец значение термина "мизогиния" и купи наконец тот желанный букет. Я обнимаю тебя и поздравляю с нашим праздником", – пожелала она.

Евгений Клопотенко

Неожиданно мужчину встретить среди сильных и независимых женщин. Впрочем, его пожелание, которое наголову разбивает стереотип, невозможно обойти.

"Я против фразы, что место женщины на кухне, меня это оскорбляет. Потому что кухня – это мое место. А место женщины там, где она захочет", – лаконично признался шеф-повар.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что 8 Марта получило звание Женского дня благодаря Советскому Союзу. На самом деле в основе праздника лежит борьба за равные с мужчинами права женщин.

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