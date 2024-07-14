7 знаменитостей, нарушивших королевский протокол

Недавно первая леди Франции Брижит Макрон нарушила королевский протокол. Инцидент произошел возле мемориала в Вер-сюр-Мер, во время церемонии по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, когда француженка пыталась взять за руку королеву Великобритании Камилла.

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Несмотря на то, что на официальном сайте семьи монархов указано: "Нет обязательных правил поведения во время встречи с королевой или членом королевской семьи", существует неписаное понятие – минимизировать физическое взаимодействие рукопожатием, и только в случае предложения от представителя Букингемского дворца. Однако Брижит Макрон не единственная, кто попадал в неприятные ситуации из-за несоблюдения общепринятых понятий поведения с монархами. Daily Mail сделали подборку известных людей, нарушавших королевский протокол.

Дональд Трамп

Во время встречи бывшего президента США с королевой Елизаветой II в 2018 году, Дональд Трамп прошел перед монархиней во время осмотра Почетного караула Виндзорского замка.

Мишель Обама

Бывшая первая леди США Мишель Обама нарушила королевский протокол, обняв Елизавету II в 2009 году, во время официального приема в Букингемском дворце. Однако монархиня приветливо отнеслась к такому поведению.

Фрэнки Деттори

Итальянский жокей Фрэнки Деттори дважды нарушил королевский протокол во время празднования Royal Ascot 2023. Сначала победитель Золотого кубка поцеловал королеву Камиллу в щеку, а затем стал перед ней для фото.

Том Круз

В 2022 году, когда принц и принцесса Уэльские прибыли на премьеру фильма "Лучший стрелок: Маверик", актер протянул руку Кейт Миддлтон, чтобы помочь подняться по ступенькам.

Пол Киттинг

Премьер-министр Австралии Пол Китинг нарушил королевский протокол в 1992 году, обняв королеву Елизавету II за спину.

Джон Говард

Подобную ошибку общения с монархами допустил и бывший премьер-министр Австралии Джон Говард. Во время официального парламентского приема в 2000 году, он протянул руку королеве Елизавете II.

Джанин Кирк

Исполнительный директор благотворительных проектов принца Чарльза, Джанин Кирк положила свою руку на спину монарха во время турне в Австралию, чем нарушила королевский протокол.

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