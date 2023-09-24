Дорофеева, Дантес, Остапчук: 5 украинских звезд, которые обрели свою любовь во время войны. Фото

Для многих пар война стала настоящим испытанием: заблокированные чувства, кризис, отношения на расстоянии, измены... Так, среди звезд украинского шоу-бизнеса распались браки Валерия Харчишина, фронтмена группы "Друга ріка", танцора Константина Войтенко, актера Тараса Цымбалюка, и, к сожалению, этот список можно продолжать.

А есть те, кого беспокойные времена сблизили: удалось найти родную душу, которая знает, как поддержать, и чувствует тончайшие оттенки настроения. Кто из украинских артистов смог устроить личную жизнь во время войны – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Владимир Дантес и Надя Дорофеева (экс-супруги)

В марте 2022 года украинский певец Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева опубликовали в Instagram совместный пост, где объявили о разводе после 11 лет отношений: "Эта пара стала самыми родными людьми друг другу и это самые близкие друзья. Такими они остаются. Единственное... они просто теперь не вместе". Тогда же стало известно, что они разошлись еще до 24 февраля. Дорофеева недолго была одинокой – в начале лета подтвердила роман с ресторатором Михаилом Кацуриным, а уже в июле сыграла с ним тайную свадьбу.

Видео дня

Дантес тоже времени не терял – летом 2022 начал встречаться с ресторатором Дашей Кацуриной, которая является экс-женой нового избранника Дорофеевой. Отметим, что певец уже отважился познакомить любимую со своей мамой: в Instagram Stories разместил короткий ролик, где видно, как они с Кацуриной сидят у мамы на кухне и пьют чай.

2. Даша Астафьева

Украинская модель и певица Даша Астафьева после 24 февраля 2022 отложила работу на второй план и начала волонтерить. Она чистила картошку и готовила обеды для военных. В одном из интервью знаменитость призналась, что во время войны встретила мужчину, с которым сейчас находится в отношениях. Его имя решила не рассекречивать, но отметила, что так, как он, ее благосклонность еще не завоевывал ни один человек. Как-то в Instagram Stories она опубликовала фото, где скрыла верхнюю часть избранника. Что ж, теперь мы знаем, что у него есть борода.

3. Наталья Могилевская

Украинская актриса, телеведущая, певица и продюсер Наталья Могилевская влюбилась во время войны. По ее словам, знала своего будущего избранника около 20 лет, а начала встречаться с ним после того, как помогла эвакуировать людей. Как ему удалось покорить звезду? Поддержкой, совместными поездками в горячие точки на фронте, решительностью и силой духа. Известно, что сейчас пара живет вместе.

4. Тарас Цымбалюк

Украинский актер театра, кино и телевидения Тарас Цымбалюк успел во время войны развестись с Тиной Антоненко, с которой был вместе 4 года, и снова влюбиться. Новая девушка знаменитости – Светлана Готочкина, владелица ресторана в Киеве Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label. По словам Тараса, у них есть немало общих интересов и им приятно вместе проводить время (ужинать или смотреть фильмы).

5. Владимир Остапчук

В 2020 году украинский ведущий Владимир Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Однако их брак распался осенью 2022. Знаменитость долго не скучал в одиночестве, а во время войны закрутил роман с на 16 лет младшей его журналисткой Екатериной Полтавской. Пара успела съездить на отдых, и теперь живет вместе.

Ранее OBOZREVATEL писал о 7 самых крепких парах украинского шоу-бизнеса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!