Любовь превыше всего: пять украинских знаменитостей, которые поженились во время войны. Фото

В Украине уже почти полтора года идет жестокая полномасштабная война, однако несокрушимые украинцы пытаются жить полноценной жизнью и даже жениться. Множество звездных пар также объединили свои судьбы в этот непростой период с верой в счастливое будущее.

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OBOZREVATEL назвал 5 звездных пар, обменявшихся обетами во время войны. Среди них оказались актеры, дизайнеры, певцы и другие известные личности.

Лилия Литковская и Александр Данилюк

Украинский дизайнер Лилия Литковская вышла замуж за бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка. Пара обвенчалась 7 июля 2022 года в Софийском соборе. Для события Литковская выбрала белое шелковое платье собственного бренда с вышитыми жемчугом колосьями пшеницы.

Олег Сенцов и Вероника Вельч

Украинский режиссер, а ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Олег Сенцов в июле прошлого года женился на своей любимой Веронике Вельч. Церемония прошла в кругу друзей и близких. В качестве свадебного наряда Вельч выбрала украинскую вышиванку, а Сенцов был в военной форме.

Александр Кривошапко и его возлюбленная Мария

Украинский исполнитель Александр Кривошапко обрел свою любовь во время войны. Избранницей певца стала косметолог по имени Мария, которая во время войны вместе с Александром стала основательницей его благотворительного фонда "Братское сердце". Для Кривошапко этот брак стал третьим.

Анна Тринчер и Александр Волошин

Узаконили свои отношения во время войны также певица Анна Тринчер и бизнесмен и блогер Александр Волошин. К началу полномасштабной войны пара планировала устроить большую свадьбу с множеством гостей, но из-за вторжения россиян они отказались от громких празднований.

Анна и Александр устроили камерную роспись в ЗАГСе в узком кругу родных. Кстати, накануне росписи жених задонатил на нужды ВСУ 1 000 000 гривен.

Илона Гвоздева и Иван Хомякчук

9 сентября 2022 года в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре Киева обвенчались также Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомякчук. На венчание артистка тоже надела белое платье и фату. По словам знаменитости, для этого праздничного события она хотела что-то простое, поэтому платье Илона выбирала долго.

Напомним: известный киевский ресторатор Михаил Кацурин удивил публику неожиданным изменением имиджа после свадьбы с певицей Надеждой Дорофеевой. Мужчина показался на публике с длинными волосами, хотя последние несколько лет он оставался лысым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– новая избранница известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская поделилась со своими подписчиками, что планирует свадьбу с любимым со всеми традициями и торжественными моментами. Планами она поделилась в InstaStories;

– известная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, как киевский ресторатор и музыкант Михаил Кацурин предложил ей пожениться. По словам звезды, это было довольно смешно, поскольку возлюбленному пришлось дважды просить ее руки. Дело в том, что первое предложение артистка просто не услышала.