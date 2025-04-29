Сестра Софии Ротару дала редкий комментарий о певице, которая почти не выходит на связь: волнуется за Украину

Народная артистка Украины Аурика Ротару впервые за длительное время заговорила о певице Софии Ротару, которая с начала полномасштабного вторжения исчезла из публичного пространства. По словам знаменитости, с ее старшей сестрой все хорошо и она живет на территории нашей Родины.

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В частности, как отметила исполнительница, София Ротару сильно беспокоится о судьбе Украины. Об этом она рассказала в комментарии для ТСН.

"Она, конечно, в Украине. Чувствует себя нормально. Так же, как и все украинцы, волнуется за все, что происходит в нашей стране", – выразилась певица.

Стоит отметить, что после 24 февраля 2022 года София Ротару поставила свою творческую деятельность на паузу и очень редко выходит на связь в сети. Однако все же артистка не оставляет без внимания зверства, которые совершает Россия на территории нашего государства.

24 апреля, когда страна-агрессор нанесла удар по Киеву, в результате которого оборвались жизни 12 человек, исполнительница обнародовала Stories, где почтила память погибших. Отреагировала София Ротару и на трагедию, произошедшую 4 апреля в Кривом Роге. Тогда в результате террористической деятельности РФ погибли девятнадцать человек, девять из которых дети.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что режиссер Семен Горов высказался об "исчезновении" Софии Ротару во время полномасштабной войны.

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