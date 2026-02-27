В Испании пожаловались на нашествие саранчи: заметили огромные стаи. Видео

На острове Лансароте, что в Испании, зафиксировали нашествие саранчи из Африки. Насекомых заметили в нескольких районах острова, в частности на западном побережье.

О ситуации сообщают местные медиа. По имеющейся информации, речь идет об одном рое, прибывшем из Сахары под влиянием сильного сахарского ветра.

В департаменте окружающей среды объяснили, что на острофе фиксируют прибытие именно взрослых особей. По данным специалистов, в этом году повышенная влажность на побережье Сахары способствовала активному размножению саранчи.

Большинство насекомых истощены после перелета, поэтому, вероятно, вскоре погибнут. Однако беспокойство вызывают нынешние дожди, которые создали влажные условия, благоприятные для размножения вида.

По состоянию на момент публикации, рой локализовали на западном побережье острова между Сан-Хуаном и Соо. В то же время одиночных особей фиксируют и в других частях острова.

Специалисты пытаются выяснить направление перемещения насекомых, проверить, поедают ли они траву на лугах и пустырях и определить возраст. По прогнозам, новой волны нашествия не ожидается. По прогнозам, до сельскохозяйственных угодий насекомые не доберутся, поскольку перед ними есть естественный барьер из травянистых зон. Также на острове продолжается сезон сжигания стерни, что отпугивает насекомых.

