61-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с младшим на 27 лет певцом Джо Джонасом

61-летняя голливудская актриса Деми Мур подружилась с младшим почти на 30 лет музыкантом Джо Джонасом. Их вместе заметили за обедом в отеле Du Cap-Eden-Roc в Антибе, Франция.

Нередко бывает, что всемирно известные звезды делят трапезу, но инсайдеры Рage Six намекнули, что между артистами вспыхнула искра. Пока они на начальной стадии знакомства, ведь впервые были представлены друг другу всего месяц назад.

"Деми и Джо подружились. У них есть общие друзья", – цитирует инсайдера издание.

По словам журналистов, версии двух информаторов разошлись – один из них называет отношения звезд "романтическими", в то время как другой опроверг эти слухи. Как бы там ни было, знаменитости хорошо провели время и на фото выглядели довольными.

Во Франции они очутились по работе. Мур провела гала-вечер amfAR, на котором 34-летний Джо неожиданно появился на сцене вместе со своим братом Ником. Это то самое мероприятие, где она со сцены выругала публику.

Джо также дружит со стилистом Мур Брэдом Горески и ее менеджером Джейсоном Вайнбергом. Однако за обедом у звезд была другая компания – брат Джо Кевин и супермодель Хайди Клум.

Напомним, Джонас около 5 месяцев встречался с моделью Сторми Бри. Однако всего несколько дней назад стало известно, что пара разошлась без публичного оглашения причины.

Как писал OBOZ.UA, в ноябре 2022 года Деми Мур разошлась с шеф-поваром Дэниелом Гаммом, и с тех пор ее сердце остается свободным. Периодически она навещает бывшего мужа Брюса Уиллиса, страдающего из-за деменции.

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