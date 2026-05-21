61-летняя актриса, которую называют 'живой картиной Пикассо', удивила выходкой на красной дорожке в Каннах. Фото

Испанская актриса Росси де Пальма, которую из-за нестандартной внешности называют "живой картиной Пикассо", оказалась в центре внимания во время Каннского кинофестиваля не только благодаря своему впечатляющему внешнему виду. 61-летняя знаменитость не пыталась придерживаться идеального образа, вместо чего поразила присутствующих неожиданной выходкой – закинула ногу на стойку с символом престижного мероприятия.

Эффектный, хотя и не совсем идеальный полу шпагат, за мгновение сделал Росси де Пальму звездой события, а фотографы озарили ее вспышками камер, чтобы "поймать" редкий момент. Сама же селебрити, похоже, была довольна своим трюком, ведь с ее лица не сходила широкая улыбка.

Росси де Пальма вышла на красную дорожку в легком черном платье, нижняя часть которого была задекорирована вышитыми пальмами. Образ она дополнила туфлями на платформе, а также несколькими аксессуарами: солнцезащитными очками, серьгами, браслетом, часами и кольцом.

Прическу актриса выбрала простую, но в то же время стильную. Росси де Пальма идеально выровняла темные пряди и сделала боковой пробор. Нотку драматичности аутфиту она добавила с помощью темно-коричневой помады.

Что известно об актрисе

Росси де Пальма, настоящее имя которой Роза Элена Гарсия Эчаве, родилась 16 сентября 1964 года в испанском городе Пальма-де-Майорка. С детства она часто сталкивалась с травлей со стороны сверстников из-за своей внешности – нестандартной формы носа и несколько асимметричного лица. В конце концов, насмешки привели к тому, что в подростковом возрасте будущая звезда кино почти не гуляла, старалась не фотографироваться и даже бросила школу.

Однако со временем Росси де Пальма смогла отодвинуть мнение других на задний план. В 20 лет она создала панк-группу Peor Imposible ("Хуже не бывает") с которой выступала в маленьких кафе и ресторанах. Одно из музыкальных шоу стало для Росси де Пальмы судьбоносным. На нее обратил внимание режиссер Педро Альмодовар и обеспечил второстепенную роль в ленте "Закон желания". Что интересно, во время создания картины сценарист приказал визажистам и парикмахерам не трогать Росси де Пальму, чтобы она самостоятельно делала прическу и макияж, сохраняя нестандартную красоту.

Позже актриса сыграла в фильме "Женщины на грани нервного срыва", после выхода которого проснулась популярной. Всемирную узнаваемость Росси де Пальме принесла картина "Высокая мода", где снимались также Софи Лорен и Джулия Робертс. Звезда решила не ограничиваться исключительно индустрией кино, поэтому попробовала себя в создании музыкальных клипов и даже в модельном бизнесе.

Из-за нестандартной внешности Росси де Пальму постоянно сравнивают с героинями картин испанского художника Пабло Пикассо, да и сама актриса видит определенное сходство: "Я ездила в Нью-Йорк, и мне там все говорили: "О, да, это правда, ты ожившая картина Пикассо. Живое искусство!". Что я могу сказать: я – произведение искусства. Мы все произведения искусства из плоти и крови".

