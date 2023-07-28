60-летняя звезда 'Все везде и сразу' вышла замуж за 77-летнего любимого после 19 лет помолвки. Фото счастливой пары

60-летняя звезда фильма "Все везде и сразу", малазийская актриса китайского происхождения Мишель Йео, которая в этом году получила "Оскар", вышла замуж за бывшего президента международной автомобильной федерации, 77-летнего Жана Тодта. Они были помолвлены с 2004 года.

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Свадьба состоялась в Женеве, Швейцария. На церемонии были только самые близкие друзья и родные пары. Фото опубликовал бразильский автогонщик Фелипе Масса в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он обнародовал трогательную открытку с историей любви друзей. В ней говорилось, что влюбленные познакомились в Шанхае 4 июня 2004 года, а уже 26 июля они отпраздновали помолвку. 27 июля 2023 года, ровно через 19 лет, состоялась свадьба.

Судя по фото, "Оскар" также сыграл свою роль. На многих кадрах гости и молодожены держат его в руках.

Для невесты это уже второй брак, а у Жана есть сын от предыдущих отношений. Платье Йео выбрала нестандартное – кремового цвета. Впоследствии звезда переоделась в более удобный наряд.

Жених провел день в классическом костюме-двойке с синим галстуком. Фотографии были сделаны спонтанно или непрофессионально, так что можно предположить, что влюбленные отказались от фотографа.

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