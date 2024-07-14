60 лет вместе: история любви Адриано Челентано и Клаудии Мори, которую едва не разрушил служебный роман

Гроссето (Италия). Церковь Сан-Франческо. 14 июля 1964 года, 3:30 утра. Страстно влюбленный актер Адриано Челентано и его избранница, актриса Клаудия Мори, обменялись обетами и сказали друг другу "Да". Тайно, в кругу самых близких родственников и друзей. Вскоре они выпустили хит La coppia più bella del mondo, где назвали себя "самой красивой парой в мире", и гордо добавили: "Мы навсегда соединены небом; никто на земле, даже если захочет, не сможет нас разъединить: это сказал Он (Бог. – Ред.)"...

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В этом году пара отпраздновала 60-летие брака. Солидный юбилей. Но можно ли назвать их отношения образцовыми? Отнюдь! Как-то Адриано чуть не разрушил идиллию своим романом с Орнеллой Мути, партнершей по фильмам "Безумно влюбленный" и "Укрощение строптивого". Детальнее об итальянских страстях читайте в материале OBOZ.UA.

Равнодушие, которое переросло в любовь

Адриано и Клаудия познакомились в 1963 году на съемочной площадке фильма "Какой-то странный тип". Обоим достались главные роли. Ей было 19, и она начинала свой путь в кино. Актеру – 25: тогда он уже снялся в десятке картин (среди которых – драма "Сладкая жизнь" знаменитого Федерико Феллини) и выпустил несколько музыкальных альбомов.

Девушка была неприятно удивлена, когда впервые увидела своего партнера: тот ходил в грязной рубашке, в шлепанцах и с причудливой прической. К тому же он, по ее словам, "отталкивал своей дерзостью". А вот Челентано влюбился в Мори с первого взгляда. "Когда я познакомился с ней, понял, что она – идеальная женщина. Ведь имела все черты, которые я хотел бы видеть в своей избраннице. Я был приятно удивлен, когда ее увидел", – написал он в автобиографии Il paradiso è un cavallo bianco che non suda mai (с итал. – "Рай – это белая лошадь, которая никогда не потеет").

Отметим, что тогда у Адриано была невеста – Милена Канта, которая работала консультанткой в магазине парфюмерии. Клаудия же собиралась соединить свою судьбу с Франсиско Лохаконо, известным итальянским футболистом.

Итак, в один из съемочных дней фильма "Какой-то странный тип" произошел курьез. На площадке из-за ошибки Мори разбилась лампочка. Несколько осколков попали в лицо Челентано. Девушка подбежала к партнеру, чтобы извиниться, а он, пользуясь случаем, пригласил ее в кафе. Коллеги встретились и проговорили в заведении до позднего вечера...

После премьеры фильма Клаудия на некоторое время прекратила общение с навязчивым коллегой. Все изменилось, когда Адриано отправил ей приглашение на свой концерт. В конце выступления он исполнил романтическую балладу и сообщил публике, что безумно влюблен в Мори, сидящую в зале в первом ряду. Это растрогало девушку до слез... Далее новоиспеченная пара разорвала отношения со своими избранниками, а через несколько месяцев тайно от прессы и коллег сыграла свадьбу.

Супружеская жизнь и маркетинг "по-челентановски"

Когда Мори вышла замуж за Челентано, решила пожертвовать карьерой певицы и актрисы ради брака. Она родила двух дочерей Розиту и Розалинду, а также сына Джакомо. Кроме того, стала продюсером и имиджмейкером мужа. Она создала для Челентано образ дерзкого и брутального ловеласа, которому тот следовал как в кино, так и во время публичных выступлений. Как ей это удалось?

Клаудия специально придумывала скандальные истории, связанные с артистом, чтобы его имя частенько "светилось" в медиа. Один из ярких примеров черного пиара – на железной дороге. Журналистам анонимно поступило сообщение о том, якобы Челентано из-за бурной ссоры с женой собирается броситься под поезд. В записках был указан точный адрес.

Когда медийщики прибыли на место, увидели артиста, что лежит на рельсах, и Мори, которая плачет да, сидя на коленях, умоляет мужа не совершать самоубийство. Лишь когда по рельсам начал ехать локомотив, Челентано резко поднялся и страстно поцеловал свою возлюбленную. На следующий день фото примирения появились на первых страницах журналов.

Итальянские страсти

В 1980-е годы артист частенько щекотал нервы своей жене. Во-первых, из-за заигрывания с фанатками. А во-вторых, тогда ходили слухи о том, будто он, наплевав на свой 15-летний брак, закрутил роман с актрисой Орнеллой Мути. Узнав это, Клаудия забрала детей и уехала из Рима в ближайшую деревню. Когда же с ней связались журналисты, чтобы получить комментарий, та сказала: "Случайная измена не может быть причиной для расставания. Это можно простить. Ведь для мужчины мимолетные отношения похожи на осмотр механиком нового авто".

Очевидно, Мори не хотела, чтобы в СМИ активно "разгуливали" статьи об измене, в частности, о семейных ссорах. Однако слухи подогрело то, что сразу после съемок "Укрощение строптивого" Орнелла расторгла брак с актером Аллесио Орано. Соответствующего шага любовница ждала и от Челентано. Для него же это была обычная интрижка, "страсть, вышедшая за пределы съемочной площадки": он не видел Орнеллу в статусе невесты.

Прошел месяц... Чтобы вернуть доверие жены, актер вызвал такси и отправил ей 32-страничное письмо с извинениями и признаниями, что не готов терять ни ее, ни детей. Этот романтический жест подействовал – Мори вернулась домой. В 2024 году стала известна еще одна причина, почему на самом деле женщина простила измену. Оказывается, в тот период она тоже имела непродолжительный внебрачный роман. Имя экс-любовника звезда решила оставить в тайне.

"И сегодня мы все еще любим друг друга..."

Интересный факт! В честь 40-летия брака Мори и Челентано разослали гостям приглашения, где написали: "И сегодня мы все еще любим друг друга"... Сила чувств, похоже, не изменилась и за последние 20 лет.

Супруги живут на вилле в пригороде Милана, где ведут уединенную жизнь. Оба отказываются от приглашений на звездные вечеринки. Им это не нужно. Вместо этого заботятся о лошадях, читают книги, поют, играют в теннис, а также проводят время с детьми и внуками. Еще одно из их любимых занятий – прогулки в саду возле дома, главным украшением которого является фонтан со статуей Клавдии. Это – один из подарков Челентано.

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