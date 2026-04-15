58-летняя Николь Кидман призналась, что учится на доула смерти: что это за профессия и какая трагическая причина подтолкнула звезду на этот шаг

Голливудская актриса Николь Кидман раскрыла, что сейчас осваивает новую для себя профессию. 58-летняя звезда учится на доула смерти – профессионала, который оказывает психологическую поддержку людям в конце жизни.

Кидман понимает, что ее стремление реализоваться в этой сфере для многих "может звучать странно", однако сделать этот шаг ее подтолкнула личная трагедия – в сентябре 2024 года умерла мама селебрити Джанель. Как сообщает San Francisco Chronicle, о своих планах актриса рассказала во время выступления в Университете Сан-Франциско.

"Когда моя мама умирала, она была одинока, а семья могла дать немного. У нас с сестрой есть дети, карьеры, работа, но мы хотели заботиться о ней, потому что моего отца уже не было на этом свете. Именно тогда я подумала: "Если бы в мире были такие люди, которые могли бы просто сидеть рядом и дарить утешение и заботиться". Поэтому это часть моего развития и одна из вещей, которые я буду изучать", – отметила звезда.

Кто такие доулы смерти

Эта профессия зародилась в Америке в начале 2000-х годов и довольно стремительно развилась. Доулы смерти стали важной частью оказания помощи пациентам, страдающим неизлечимыми болезнями. Благодаря работе этих специалистов людям удается преодолеть страх, спланировать свои финальные дни, а родные тех, кто отошел в вечность, могут легче справиться с болью утраты.

После начала большой войны такая профессия становится все более востребованной и в Украине. Спектр работы доул смерти в нашей стране значительно шире, ведь кроме поддержки паллиативных пациентов, специалисты пытаются нормализовать разговоры о смерти, помогают перестать бояться этой нелегкой темы, а также создают безопасное пространство для прощания и принятия потери.

