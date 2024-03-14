52-летняя звезда 'Очень плохих мамочек' призналась, что носит подгузник, и показала его журналистке

Американская 52-летняя актриса Кристина Эпплгейт в новом интервью, посвященном теме жизни с диагнозом "Рассеянный склероз", рассказала, что вынуждена носить подгузник. Актриса просто не успевает добежать до туалета, когда нуждается в этом.

Она не стесняется своей болезни и смело рассказывает о сложностях жизни с ней, поэтому даже показала журналистке People, что носит под штанами.

На вопрос, что здоровые люди не знают о жизни с рассеянным склерозом, звезда фильма "Очень плохие мамочки" ответила: "Ну, вы писаете в штаны. Потому что вы, пожалуй, не можете вовремя дойти до туалета. Так что да, подгузники".

Американка оттянула пояс джинсов, чтобы показать свой памперс, украшенный цветочками. Такой принт знаменитости не очень нравится, потому что она предпочла бы, чтобы на подгузниках для взрослых писала "Нах** мою жизнь".

Впрочем, актриса не теряет оптимизм и даже рассказала о преимуществах своего диагноза.

"Во-первых, парковка – это круто. Если найдется лекарство от PC, я не откажусь от своего значка инвалида. Мы его заслужили. И места для инвалидных колясок – это круто. Коляска через весь аэропорт...", – поделилась Кристина Эпплгейт.

Напомним, о своей болезни актриса узнала в 2021 году, а уже в 2023-м объявила о прекращении актерской карьеры. Ее запомнили по роли родной сестры Рэйчел Грин в культовых "Друзьях", а также по сериалам "Женатые и с детьми", "Мертвый для меня" и других.

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