52-летняя супермодель Хайди Клум вышла на улицу в платье, которое едва прикрывало тело. Фото

Немецкая супермодель Хайди Клум собрала на себе все внимание, выйдя на прогулку по Нью-Йорку в очень смелом образе. 52-летняя звезда одела мерцающее мини-платье глубокого бордового цвета, которое открывало ее длинные ноги и создавало акцент на декольте.

Селебрити чувствовала себя максимально комфортно и уверенно в наряде, который едва прикрывал ее тело, поэтому не избегала папарацци, а наоборот, улыбалась в объективы их камер. Таким смелым аутфитом звезда подиумов в очередной раз дала понять, что не обращает внимания на мнение хейтеров, которые в последнее время не избегают возможности упрекнуть ее изменениями в фигуре.

Эффектное мини-платье Хайди Клум скомбинировала с туфлями на каблуках с острыми носками, а из аксессуаров выбрала небольшую бордовую сумку и стильные солнцезащитные очки. Супермодель слегка подкрутила свои волосы и подчеркнула внешность нюдовым макияжем.

На прогулку селебрити взяла с собой и маленькую собачку. Хайди Клум выбрала для своего любимца поводок в коричнево-красных оттенках, который соответствовал ее аутфиту.

Супермодель вышла в люди в откровенном образе незадолго после того, как прокомментировала длительные спекуляции относительно увеличения своего веса. В прошлом году Хайди Клум появилась на красной дорожке Венецианского международного кинофестиваля в корсетном платье, которое лежало по ее фигуре, после чего появились слухи, что она якобы беременна.

"Многие говорят: "Она слишком толстая, слишком худая или беременна". Но я не беременна! Просто сейчас я немного поправилась. Это менопауза", – отреагировала на подобные упреки селебрити.

