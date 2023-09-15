'Нескромная и настоящая сплетница': 5 удивительных историй о принцессе Диане, рассказанных знаменитостями

Диану, принцессу Уэльскую, при жизни называли королевой человеческих сердец. Ведь она отличалась от других титулованных лиц. Согласно протоколу, запрещено любое слишком фамильярное взаимодействие с публикой, включая объятия и поцелуи своих подданных. Леди Ди всячески нарушала это правило: могла на эмоциях обнять фанатов или рассказать о личном. Она не вела себя сдержанно, а всегда была душой компаний.

У принцессы было немало приятелей среди знаменитостей, и на них она произвела чудесное впечатление. В этом году Диане могло бы исполниться 62 года, так что с помощью историй ее звездных друзей попробуем воспроизвести образ легендарной личности. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Джон Траволта

9 ноября 1985 года в Белом доме принцесса Диана танцевала с голливудской звездой – актером Джоном Траволтой. По его словам, этот вечер был одним из самых ярких в его жизни. Еще до торжественного события тогдашняя первая леди США Нэнси Рейган сказала, что леди Ди мечтает потанцевать с актером. Ему понравилась эта идея, а сердце начало безумно биться.

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Джон в полночь подошел к принцессе, слегка постучал по ее плечу, и сказал "Вы не прочь потанцевать?". Она скромно повернулась, и опустила голову так, как делала только она, и сказала "Да". "Мы поклонились, когда все закончилось, и она ушла, и я ушел – и моя карета превратилась в тыкву. Я убежден, что это была лучшая часть ее пребывания в США. Это был ее любимый момент", – резюмировал Траволта.

2. Синди Кроуфорд

Американская супермодель, телеведущая и актриса Синди Кроуфорд в 1996 году имела честь познакомиться с леди Ди. Как это было? Принцесса Уэльская решила сделать сюрприз на 14-летие сына, принца Уильяма. Тогда она позвонила ассистенту модельного агентства и пригласила в Кенсингтонский дворец супермоделей Синди Кроуфорд (в нее принц был влюблен), Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл.

Синди, услышав об этом, боялась, что будет "слишком неуклюжей" с королевской семьей. Думала, а что надеть, потому что не хотела выглядеть некстати. Однако волнения были напрасны. Принцесса для встречи выбрала простой образ: джинсы, пиджак и кашемировый свитер, что создавало атмосферу уюта. "Она была классной и показала нам всем, какой должна быть современная принцесса", – поделилась Кроуфорд своими впечатлениями об этом дне.

3. Билли Кристал

Американский комик, актер, режиссер и продюсер Билли Кристал познакомился с леди Ди на премьере фильма "Когда Гарри встретил Салли" (1989). Тогда ему понравилось особенное чувство юмора принцессы.

В интервью для издания People Билли рассказал о шутках Дианы, когда начался показ: "Свет выключился, и она прошептала мне, что снимает ботинки. Я сказал, что снимаю штаны. Она ответила "о, ты такой непослушный!". У нее был такой ужасный смех! Позже я сказал Робу (Роб Райнер, режиссер фильма – Ред.), если бы это было свидание, я бы ее больше никогда не увидел! Просто потому, что она смеется, как Э-хэ-хэ".

4. Элтон Джон

Британский рок-музыкант Элтон Джон был близким другом принцессы Дианы. После трагической гибели "королевы человеческих сердец", в 1997, артист посвятил ей песню Candle in the Wind. Для этого взял композицию 1973 года, где воспевал Мэрилин Монро, и несколько изменил текст. Вот некоторые из фраз песни: "Прощай, английская роза, ты навсегда останешься в наших сердцах... Твоя свеча сгорела слишком рано, но ты навсегда останешься легендой".

В своих мемуарах "Me: Elton John" музыкант описал принцессу на праздновании 21-летия принца Эндрю в 1981 году: "Она была наделена невероятной легкостью общения. С ней люди чувствовали себя абсолютно комфортно. В течение многих лет, за которые я ее знал, она была замечательной компанией. Невероятно нескромная и настоящая сплетница: ее можно было спросить о чем угодно, и она тебе расскажет. Как-то она зашла в банкетный зал, и мы с ней притворялись, что танцуем чарльстон, при этом улюлюкая. Ведь та дискотека была скучной".

5. Ричард Брэнсон

Английский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, Ричард Брэнсон является владельцем Некера (остров в Тихом океане, принадлежащий Гавайским островам). Это место леди Ди часто выбирала для отдыха с детьми. "Я до сих пор могу представить, как Диана смеялась с Уильямом и Гарри (сыновья принцессы Дианы – Ред.). Она восприняла наш маленький кусочек рая как бегство от надоедливой прессы. Находясь в своей стихии, она просто играла с детьми, как любая мама", – так тепло Ричард описал леди Ди.

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