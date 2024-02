5 строгих правил, которых должны придерживаться знаменитости во время церемоний награждения

Загляните за кулисы масштабных церемоний награждения (например, "Оскар", Critics Choice Awards или BAFTA). Все проходит не так легко и непринужденно, как мы видим в трансляциях. Почему? Организаторы продумывают каждую деталь для поддержания имиджа в глазах общественности. Одна из них – правила для звезд. Если хоть одно из них нарушить, есть риск, что больше этот человек приглашение не получит.

Итак, что должны делать звезды во время шоу наград? А что строго запрещено? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Можно ходить только по одной части дорожки

Красная дорожка на церемониях награждения, как правило, разделена на две полосы. Одна из них – для лидеров (т.е. для самых популярных звезд), а другая – для остальных приглашенных. Зачем это нужно? Чтобы фотографам было удобнее ловить в объективы камер всемирно известных знаменитостей: те должны сделать тысячи кадров, чтобы выбрать из них самые удачные.

2. Нужно соблюдать дистанцию

Фотографы часто требуют от незвездных гостей, чтобы те держались как можно дальше от знаменитостей. Они для этого используют вежливую (и одновременно дерзкую!) фразу "can we get a fashion?". По сути, это означает, что человек должен выйти из кадра.

Звезды же стараются соблюдать это правило по умолчанию: то есть сами отходят от "обычных" гостей (им это не по душе, но не они "правят балом").

3. Нельзя нарушать дресс-код

На афтепати знаменитости могут носить "голые" наряды, чудаковатые платья, как вот с бутафорией в виде льва, в ультрамини и т.д. А вот во время церемоний награждения эпатировать публику запрещено!

Мужчины должны надевать строгие костюмы (желательно – с фраком) и галстуки, а женщины – вечерние миди или макси-платья с туфлями-лодочками. Конечно, за много лет находились "кадры", которые нарушали это правило. Например, в 1974-м певица Шер пришла на вручение премии "Оскар" в откровенном наряде, обнажавшем живот и ноги (больше напоминал купальник и парео, а не костюм).

Добавим, что церемонии SAG и "Оскар" поощряют звезд популяризировать устойчивую моду. Что это значит? Это – экомода с высоконравственным направлением. Ее ключевые принципы – применение технологий вторичной переработки и покупка высококачественной одежды, которую можно использовать длительное время.

Итак, организаторы вышеназванных церемоний просят всех гостей приходить в старых платьях (то есть те, какие звезды уже неоднократно надевали), брать напрокат дизайнерскую одежду или винтаж. Приведем один из примеров. Ирландской актрисе Сирше Ронан понравилась эта инициатива: она посетила "Оскар-2020" в платье, лиф которого был изготовлен из ткани ее наряда из BAFTA.

4. Запрещено нарушать регламент времени

На таких масштабных событиях, как церемонии награждения знаменитостей, довольно сложно попасть в туалет. Для этого нужно выстоять длинную очередь. Учитывают ли это организаторы? Нет. Так, если кто-то из звезд вовремя не вышел на сцену, когда прозвучало его имя, вместо них поднимаются на сцену другие селебрити, чтобы забрать награду. Бывали и забавные ситуации, связанные с этим. Например, в 2014-м году во время церемонии Brit Awards британский певец Гарри Стайлс едва успел выбежать на сцену. Тогда он извинился, что ему пришлось отойти, чтобы... Ну вы поняли.

Кстати, знаменитости имеют ограниченное количество времени на речь – 45 секунд. В лучшем случае – 90 (но сюда входят секунды, необходимые, чтобы дойти до микрофона). Не удивляйтесь, почему звезды так часто падают, поднимаясь на сцену.

Сразу после речи селебрити идут за кулисы, где их ждут представители прессы, как правило, с шаблонными вопросами вроде "каковы ваши ощущения от победы" или "где вы будете хранить трофей".

5. Нельзя приносить еду и напитки

Некоторые церемонии награждения длятся около трех часов (без дефиле на красной дорожке!). Учитывая это, американская кинопремия Golden Globe предлагает гостям ужин, а вот самая престижная награда в кинематографе США ("Оскар") не делает этого. Кроме того, последняя запрещает приносить с собой закуски и напитки. Соблюдают ли это правило звездные гости? Не совсем. Для многих из них это – вызов, который непременно нужно изменить. Так, в 2014-м году актриса, комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес заказала на церемонию "Оскар" доставку пиццы. Тогда едой с удовольствием полакомились присутствующие.

