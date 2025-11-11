34-летняя Alyona Alyona назвала причины, почему еще не может стать мамой

34-летняя украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona откровенно рассказала о своих планах относительно рождения ребенка и причинах, которые сейчас заставляют ее откладывать материнство. Певица поделилась деталями подготовки, которые касаются как физического, так и психологического здоровья.

В интервью журналистке Наталье Тур артистка призналась, что желание иметь ребенка уже есть и она подходит к этому вопросу комплексно и сознательно.

По словам певицы, в течение трех лет она не употребляла мяса, из-за чего снизился уровень железа в организме. Это, как отметила артистка, напрямую влияет на репродуктивную функцию.

"Как железо падает... Надо следить. Это большая штука, которой плевать на то, будешь ли ты беременна или нет. Плюс фолиевая кислота (употребляет как БАД. – Ред.). Я слежу", – отметила репер.

Однако основная цель – похудеть перед планированием ребенка.

"Если еще плюс 20 кг наберу из-за беременности, моему организму будет очень тяжело. И мне бы хотелось их сбросить, чтобы потом их набрать, и организм сказал: "О, это же было уже". Чтобы ему было нормально", – рассказала о своем плане Alyona Alyona.

Артистка подчеркнула, что уже три года не курит, отказалась от алкоголя и старается больше отдыхать. Она отметила, что хочет подойти к материнству осознанно, но сейчас ее тело находится в состоянии стресса.

"Врач объяснила, что организм на таком стрессе, что он говорит: "Беременность? Нет-нет-нет. У нас не будет овуляции, у нас будет фолликулярная киста, пока ты не успокоишься", – поделилась репер.

