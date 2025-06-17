23-летняя Анна Тринчер подарила бабушке и дедушке автомобиль: их реакция довела сеть до слез. Видео

Украинская певица Анна Тринчер сделала впечатляющий сюрприз для своих бабушки и дедушки. Год назад исполнительница подарила им автомобиль, однако рассказать об этом решила только теперь, поскольку до последнего хотела сохранить этот теплый семейный момент для себя.

Видео дня

Трогательное видео 23-летняя артистка обнародовала на личной странице в Instagram. На записи можно увидеть, что бабушка и дедушка знаменитости совсем не ожидали, что внучка сделает им такой дорогой подарок, поэтому не смогли сдержать слез.

"Год назад подарила ба и дедушке машину и честно, до последнего сомневалась, постить ли это видео. Хочется такие моменты сохранить для себя. Но оно для меня очень особенное и вдохновляющее. Пусть таких моментов будет как можно больше. Наберите своих и скажите, что вы их любите!" – написала певица.

Судя по видео, Анна Тринчер сказала дедушке и бабушке, что они будут снимать рекламный ролик для ее блога. Когда они приехали на необходимую локацию, исполнительница надела на глаза родным повязки и осторожно подвела их к автомобилю. В тот момент, как звезда в конце концов раскрыла, что подготовила подарок, на глазах ее дедушки появились слезы, а бабушка не могла подобрать слов, чтобы выразить свою благодарность.

Со временем родные Тринчер все же успокоились и проехались на новенькой машине. С дрожащим голосом бабушка артистки отметила: даже не знает, как они смогут отблагодарить внучку. На это знаменитость ответила, что ей только надо, чтобы члены ее семьи были счастливы.

Реакция бабушки и дедушки Анны Тринчер на такой сюрприз не оставила равнодушными и пользователей сети. В комментариях подписчики певицы признались, что не смогли сдержать слез во время просмотра ролика:

"Вау, ну просто пример. У меня слезы, спасибо!"

"Ты молодец, это очень трогательно. Плачу. Какие крутые дедушка и бабушка".

"Какая ты молодец, просто аплодирую стоя".

"С тобой рядом даже мудрый человек который прожил большую жизнь, превращается в маленькую застенчивую девочку".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бабушка Анны Тринчер удивила признанием, за что критикует 23-летнюю внучку и почему одобрила ее увеличение груди.

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